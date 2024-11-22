«Я влюбилась в этих созданий». Ринка Ватанабе о том, что коллекционирует предметы, изображающие гигантских изоподов

Фигуристка Ринка Ватанабе объяснила, почему ей нравятся гигантские изоподы.

Сегодня японка заняла пятое место в короткой программе на Гран-при Китая. После проката фигуристку спросили о ее хобби, указанном в профиле ISU: коллекционирование предметов, изображающих гигантских изоподов (разновидность ракообразных). В частности, речь идет об игрушках и фигурках.

«Однажды я увидела их в аквариуме, когда училась в средней школе, и просто влюбилась в этих созданий. У них так много ног, они забавные», – приводит Golden Skate ответ Ватанабе .