«Я влюбилась в этих созданий». Ринка Ватанабе о том, что коллекционирует предметы, изображающие гигантских изоподов
Фигуристка Ринка Ватанабе объяснила, почему ей нравятся гигантские изоподы.
Сегодня японка заняла пятое место в короткой программе на Гран-при Китая. После проката фигуристку спросили о ее хобби, указанном в профиле ISU: коллекционирование предметов, изображающих гигантских изоподов (разновидность ракообразных). В частности, речь идет об игрушках и фигурках.
«Однажды я увидела их в аквариуме, когда училась в средней школе, и просто влюбилась в этих созданий. У них так много ног, они забавные», – приводит Golden Skate ответ Ватанабе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости