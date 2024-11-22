Эмбер Гленн прыгнула тройной аксель на Гран-при Китая

Американская фигуристка Эмбер Гленн выступила с короткой программой на этапе Гран-при в Китае.

Спортсменка прыгнула тройной аксель (с недокрутом в четверть). Она набрала 70,84 балла за прокат и идет на втором месте, лидирует японка Моне Чиба (70,86).

Ранее Гленн исполняла этот элемент ультра-си на Гран-при Франции.