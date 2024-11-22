Эмбер Гленн прыгнула тройной аксель на Гран-при Китая
Американская фигуристка Эмбер Гленн выступила с короткой программой на этапе Гран-при в Китае.
Спортсменка прыгнула тройной аксель (с недокрутом в четверть). Она набрала 70,84 балла за прокат и идет на втором месте, лидирует японка Моне Чиба (70,86).
Ранее Гленн исполняла этот элемент ультра-си на Гран-при Франции.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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