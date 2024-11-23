«Все валяешься и валяешься. В кляре хочешь быть, что ли?» Загитова сняла влог с тренировок мужчин на Гран-при в Санкт-Петербурге
Алина Загитова сняла влог с тренировок мужчин на Гран-при в Санкт-Петербурге.
Загитова поговорила с Петром Гуменником.
– Ты специально распустил волосы, чтобы я тебе позавидовала?
– Специально перед интервью.
– Ну красиво, красиво. Чем пользуешься, какие уходовые средства? Маски для волос, ампулы для роста?
– Ну это надо подумать, да, на будущее. Запишу.
– Че-то у тебя тренировка совсем не пошла сегодня. Я как ни посмотрю: все валяешься и валяешься. В кляре хочешь быть, что ли?
– Я распрыгивался таким образом. Потом почувствовал, что нападался – сразу понял, что готов и прокатал чистенько, – сказал Гуменник.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Первый канал
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