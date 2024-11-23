«Все валяешься и валяешься. В кляре хочешь быть, что ли?» Загитова сняла влог с тренировок мужчин на Гран-при в Санкт-Петербурге

Алина Загитова сняла влог с тренировок мужчин на Гран-при в Санкт-Петербурге.

Загитова поговорила с Петром Гуменником.

– Ты специально распустил волосы, чтобы я тебе позавидовала?

– Специально перед интервью.

– Ну красиво, красиво. Чем пользуешься, какие уходовые средства? Маски для волос, ампулы для роста?

– Ну это надо подумать, да, на будущее. Запишу.

– Че-то у тебя тренировка совсем не пошла сегодня. Я как ни посмотрю: все валяешься и валяешься. В кляре хочешь быть, что ли?

– Я распрыгивался таким образом. Потом почувствовал, что нападался – сразу понял, что готов и прокатал чистенько, – сказал Гуменник.