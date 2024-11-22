Глеб Ковтун: «Сравнение с Дикиджи – это приятно. Пусть пока только по внешности, но я буду стремиться, чтобы и по прыжкам сравнивали»

Фигурист Глеб Ковтун прокомментировал сравнения с Владиславом Дикиджи.

Ковтун занял третье место на этапе Гран-при России среди юниоров в Санкт-Петербурге.

«В первый раз от комментаторов услышал сравнение с Дикиджи , и это приятно. Пусть пока только по внешности, но я буду стремиться, чтобы и по прыжкам сравнивали.

Из мужчин мне нравится именно катание Дикиджи. Он стал открытием для мужского одиночного катания, но для меня открытием не был, я знал, что он хорошо катает. За международным фигурным катанием я сейчас не так слежу, но вообще мне нравится [Юдзуру] Ханю . И по прыжкам, и по катанию.

Каждый год в лидеры выходят новые фигуристы – в прошлом году Влад, в этом [Николай] Угожаев, [Григорий] Федоров. Из юниоров уже с четверными приходят, так что и там, и во взрослых серьезная конкуренция. В Тюмени мне особо конкурировать не с кем, но я подчерпываю мотивацию на этапах Гран-при.

[Четверной тулуп] я пробовал еще в прошлом сезоне – три раза выезжал, ни разу не падал. В этом сезоне к первому этапу в Красноярске не успел его подготовить, поехал с двумя тройными акселями, но, вернувшись, быстро его восстановил. Пусть сделал неидеально, но в первый раз в этом сезоне», – сказал Ковтун.