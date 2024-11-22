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Эдуард Карартынян: «Мне тяжело справляться с волнением, ноги начинают трястись. Ощущение, будто я на Олимпиаде»

Фигурист Эдуард Карартынян рассказал о сильном волнении перед соревнованиями.

Карартынян занял второе место на этапе Гран-при России среди юниоров в Санкт-Петербурге.

– От короткой программы остались положительные эмоции, от произвольной – смешанные. Получились прыжки, которые у меня стабильны, но обидно за другие. Видимо, появились сомнения, может, из‑за этого не получилось. Хотя я все могу, на тренировках все делаю.

Из‑за волнения, которое мне иногда мешает, с которым мне тяжело справляться, ноги начинают трястись. Стараюсь работать над этим, чтобы меньше волноваться.

– В произвольной программе ты хотел поменять четверные местами?

– Поменяли сальхов на тулуп, потому что он у меня стабильный. Был очень удивлен, что получился только двойной. Очень редко его срываю.

– Главная помеха – твоя эмоциональность?

– Наверное, да, потому что волнение сбивает. Не знаю, что такое. Просто соревнования, праздник. А у меня ощущение такое, будто я на Олимпиаде.

– Как борешься с волнением?

– Я пытаюсь отвлечься от соревнований, занимаюсь другим делом. Чем больше думаю о прокатах, тем больше переживаю.

– За что можешь себя похвалить?

– Могу себя похвалить за вращения четвертого уровня. У меня на прошлом этапе вращения были второго и третьего уровня. Для меня второй уровень – как‑то позорно. У меня вращения хорошие, я всегда на них набирал.

После прошлого этапа работали много над вращениями, потому что на них очень много баллов можно потерять. Каждая сотая может повлиять на твой результат.

– У вас сильная группа. Это мотивирует?

– Отставать, конечно, не хочется. Но я не смотрю на других, занят только собой. Когда смотрю на других, думаю о том, что они лучше, а я хуже. В последнее время перестал смотреть на других, зацикливаюсь только на себе, потому что хочу хороших результатов. Не скажу, что сильно сомневаюсь в себе.

– Какие у тебя увлечения?

– Особо музыку не слушаю, рисую редко. Мне нравится общаться с людьми, вести активный образ жизни, – сказал Карартынян.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Невский лед
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
Эдуард Карартынян
мужское катание
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