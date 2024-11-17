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«Мы с тобой на одном вайбе: секси-мальчик, ну и я тоже ничего такая». Загитова – на записи влога после короткой программы Самсонова

Первый канал показал влог олимпийской чемпионки Алины Загитовой на этапе Гран-при России в Москве.

Накануне прошли мужские короткие программы. Первым идет Евгений Семененко, вторым – Марк Кондратюк, третьим – Григорий Федоров, четвертым – Даниил Самсонов.

«Кстати, мы сегодня с тобой на одном вайбе: секси-мальчик (показывает на Самсонова – Спортс’‘), ну и я тоже ничего такая», – сказала Загитова во время беседы с фигуристом.

ВИДЕО ПЕРВОГО КАНАЛА

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
logoсборная России
logoПервый канал
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logoфото
мужское катание
женское катание
logoДмитрий Алиев
logoАлина Загитова
logoДаниил Самсонов
logoСерия Гран-при России
Золотой конек Москвы
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