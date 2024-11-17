«Мы с тобой на одном вайбе: секси-мальчик, ну и я тоже ничего такая». Загитова – на записи влога после короткой программы Самсонова
Первый канал показал влог олимпийской чемпионки Алины Загитовой на этапе Гран-при России в Москве.
Накануне прошли мужские короткие программы. Первым идет Евгений Семененко, вторым – Марк Кондратюк, третьим – Григорий Федоров, четвертым – Даниил Самсонов.
«Кстати, мы сегодня с тобой на одном вайбе: секси-мальчик (показывает на Самсонова – Спортс’‘), ну и я тоже ничего такая», – сказала Загитова во время беседы с фигуристом.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
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