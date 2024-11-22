Лазарев, Сарновский и Федотов отобрались на Кубок Первого канала и в финал Гран-при России среди юниоров
Определены участники финала Гран-при России среди юниоров в мужском катании.
На Кубок Первого канала среди юниоров отобрались Лев Лазарев, Никита Сарновский, Арсений Федотов, Николай Колесников, Вадим Воронов и Эдуард Карартынян.
В финал Гран-при вышли они и еще Александр Семков, Михаил Алексахин, Глеб Ковтун, Марк Лукин, Макар Солодников и Максим Бадави.
На первенстве России выступят все вышеперечисленные, а также Илья Мальков, Илья Малышев, Михаил Тихонов, Макар Пузин, Герман Ленков, Артемий Маринин.
Запасные – Иван Рамзенков, Матвей Бугаев, Федор Барченко-Емельянов.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Figurexing
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