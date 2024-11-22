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Лазарев, Сарновский и Федотов отобрались на Кубок Первого канала и в финал Гран-при России среди юниоров

Определены участники финала Гран-при России среди юниоров в мужском катании.

На Кубок Первого канала среди юниоров отобрались Лев Лазарев, Никита Сарновский, Арсений Федотов, Николай Колесников, Вадим Воронов и Эдуард Карартынян.

В финал Гран-при вышли они и еще Александр Семков, Михаил Алексахин, Глеб Ковтун, Марк Лукин, Макар Солодников и Максим Бадави.

На первенстве России выступят все вышеперечисленные, а также Илья Мальков, Илья Малышев, Михаил Тихонов, Макар Пузин, Герман Ленков, Артемий Маринин.

Запасные – Иван Рамзенков, Матвей Бугаев, Федор Барченко-Емельянов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Figurexing
Марк Лукин
Арсений Федотов
Илья Мальков
Никита Сарновский
Максим Бадави
Глеб Ковтун
Михаил Алексахин
Макар Пузин
чемпионат России среди юниоров
Матвей Бугаев
logoНиколай Колесников
logoСерия Гран-при России
Михаил Тихонов
Александр Семков
мужское катание
Герман Ленков
Артемий Маринин
Иван Рамзенков
Лев Лазарев
logoсборная России
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
Федор Барченко-Емельянов
Макар Солодников
Эдуард Карартынян
Илья Малышев
Вадим Воронов
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