Лазарев, Сарновский и Федотов отобрались на Кубок Первого канала и в финал Гран-при России среди юниоров

Определены участники финала Гран-при России среди юниоров в мужском катании.

На Кубок Первого канала среди юниоров отобрались Лев Лазарев, Никита Сарновский, Арсений Федотов, Николай Колесников, Вадим Воронов и Эдуард Карартынян.

В финал Гран-при вышли они и еще Александр Семков, Михаил Алексахин, Глеб Ковтун, Марк Лукин, Макар Солодников и Максим Бадави.

На первенстве России выступят все вышеперечисленные, а также Илья Мальков, Илья Малышев, Михаил Тихонов, Макар Пузин, Герман Ленков, Артемий Маринин.

Запасные – Иван Рамзенков, Матвей Бугаев, Федор Барченко-Емельянов.