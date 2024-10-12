Budapest Trophy. Лью лидирует после короткой программы, Торнгрен – 2-я, Репонд – 3-я
Американка Алиса Лью выиграла короткую программу на турнире Budapest Trophy.
ISU Challenger
Budapest Trophy
Будапешт, Венгрия
Женщины
Короткая программа
1. Алиса Лью (США) – 68,83
2. Линдси Торнгрен (США) – 66,19
3. Кимми Репонд (Швейцария) – 66,04
4. Маделин Скизас (Канада) – 65,21
5. Лорин Шильд (Франция) – 63,48
6. Юлия Саутер (Румыния) – 62,98
7. Янна Юркинен (Финляндия) – 57,26
8. Катинка Анна Жембери (Венгрия) – 53,74
9. Регина Шерманн (Венгрия) – 51,59
10. Кристина Исаев (Германия) – 47,31
11. Ники Ворис (Нидерланды) – 47,22
12. Эма Добошова (Словакия) – 47,00...
18. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 37,16
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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