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Репонд, Алиса Лью, Торнгрен, Риццо, Бричги, Каррейра и Пономаренко выступят на Budapest Trophy

Объявлен список участников Budapest Trophy-2024 по фигурному катанию.

Соревнования в столице Венгрии пройдут с 11 по 13 октября.

Мужчины: Маттео Риццо (Италия), Лукас Бричги (Швейцария), Никита Старостин (Германия), Александр Власенко (Венгрия), Владимир Самойлов (Польша), Макар Сунцев (Финляндия), Федор Читипаховян (Армения), Георгий Павлов (Швейцария), Бурак Демирбога (Турция).

Женщины: Кимми Репонд (Швейцария), Алиса Лью (США), Линдси Торнгрен (США), Маделин Скизас (Канада), Кристина Исаев (Германия), Лорин Шильд (Франция), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Олеся Леонова (Эстония), Янна Юркинен (Финляндия), Эмми Пелтонен (Финляндия), Юлия Саутер (Румыния).

Танцы на льду: Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия), Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина), Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия), Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва).

Полный список участников – на сайте ISU

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ISU
танцы на льду
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мужское катание
женское катание
logoсборная Турции
logoсборная Эстонии
logoсборная Литвы
Юлия Турккила
Владимир Самойлов
Кристина Каррейра
Энтони Пономаренко
Маттео Риццо
сборная Польши
сборная Армении
Маттиас Верслуйс
Эмми Пелтонен
Иэн Сомервилль
logoАлиса Лью
Паулина Раманаускайте
Александр Власенко
Мария Игнатьева
Никита Старостин
Юка Орихара
Юхо Пиринен
Эва-Лотта Кийбус
Линдси Торнгрен
Маделин Скизас
Бурак Демирбога
Budapest Trophy
Лукас Бричги
Макар Сунцев
Даниил Семко
Кристина Исаев
Эмили Братти
Лорин Шильд
Дейвидас Кизала
Кимми Репонд
Ханна Лим
Е Куан
Федор Читипаховян
Юлия Саутер
сборная Румынии
Олеся Леонова
Мария Пинчук
Никита Погорелов
Янна Юркинен
Георгий Павлов
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