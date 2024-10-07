Репонд, Алиса Лью, Торнгрен, Риццо, Бричги, Каррейра и Пономаренко выступят на Budapest Trophy

Объявлен список участников Budapest Trophy-2024 по фигурному катанию.

Соревнования в столице Венгрии пройдут с 11 по 13 октября.

Мужчины: Маттео Риццо (Италия), Лукас Бричги (Швейцария), Никита Старостин (Германия), Александр Власенко (Венгрия), Владимир Самойлов (Польша), Макар Сунцев (Финляндия), Федор Читипаховян (Армения), Георгий Павлов (Швейцария), Бурак Демирбога (Турция).

Женщины: Кимми Репонд (Швейцария), Алиса Лью (США), Линдси Торнгрен (США), Маделин Скизас (Канада), Кристина Исаев (Германия), Лорин Шильд (Франция), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Олеся Леонова (Эстония), Янна Юркинен (Финляндия), Эмми Пелтонен (Финляндия), Юлия Саутер (Румыния).

Танцы на льду: Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия), Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина), Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия), Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва).

Полный список участников – на сайте ISU .