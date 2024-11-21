Родион Мурасалимов: «Подготовка к старту была сложной, перед соревнованиями мы оба заболели. Пришлось оперативно лечиться, результаты чуть‑чуть пострадали»
Фигуристы заняли третье место в соревнованиях юниорских танцевальных дуэтов.
Мурасалимов: Есть удовлетворение и облегчение. Подготовка к старту была сложной, перед соревнованиями мы оба заболели. Нам пришлось оперативно лечиться, поэтому результаты чуть‑чуть пострадали, как нам кажется.
Шарафутдинова: Есть удовлетворение, что все откатали, все закончилось. У меня были помарки в хореодорожке, надо больше работать и накатывать программы.
— У вас на этапах Гран‑при серебро и бронза. Ожидали таких результатов?
Мурасалимов: Не ожидал. Мы работали как работали, увеличивали количество тренировок и улучшали их качество. Была цель откататься чисто и подняться выше по баллам.
Шарафутдинова: Ожиданий не было, но хотелось, чтобы так случилось.
— Над чем вы работали после Магнитогорска?
Шарафутдинова: Старались улучшить свое катание, чтобы было лучше видно, что мы катимся, работали над скоростью, дорожкой шагов и эмоциями.
Мурасалимов: Много работы было проделано над ритмом, пасодоблем. Работа оправдалась.
— Вы катаетесь в группе Александра Жулина. Смотрите тренировки Александры Степановой и Ивана Букина и Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина?
Мурасалимов: Иногда смотрим тренировки, периодически вместе катаемся.
— Что подмечаете у них?
Мурасалимов: Скатанность пары, все движения абсолютно одинаковые, особенно у Саши с Ваней. У Лизы с Егором подмечаем эмоциональность.
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