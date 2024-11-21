Родион Мурасалимов: «Подготовка к старту была сложной, перед соревнованиями мы оба заболели. Пришлось оперативно лечиться, результаты чуть‑чуть пострадали»

Шарафутдинова и Мурасалимов оценили выступление на Гран-при в Санкт-Петербурге.

Фигуристы заняли третье место в соревнованиях юниорских танцевальных дуэтов.

Мурасалимов: Есть удовлетворение и облегчение. Подготовка к старту была сложной, перед соревнованиями мы оба заболели. Нам пришлось оперативно лечиться, поэтому результаты чуть‑чуть пострадали, как нам кажется.

Шарафутдинова: Есть удовлетворение, что все откатали, все закончилось. У меня были помарки в хореодорожке, надо больше работать и накатывать программы.

— У вас на этапах Гран‑при серебро и бронза. Ожидали таких результатов?

Мурасалимов: Не ожидал. Мы работали как работали, увеличивали количество тренировок и улучшали их качество. Была цель откататься чисто и подняться выше по баллам.

Шарафутдинова: Ожиданий не было, но хотелось, чтобы так случилось.

— Над чем вы работали после Магнитогорска?

Шарафутдинова: Старались улучшить свое катание, чтобы было лучше видно, что мы катимся, работали над скоростью, дорожкой шагов и эмоциями.

Мурасалимов: Много работы было проделано над ритмом, пасодоблем. Работа оправдалась.

— Вы катаетесь в группе Александра Жулина. Смотрите тренировки Александры Степановой и Ивана Букина и Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина?

Мурасалимов: Иногда смотрим тренировки, периодически вместе катаемся.

— Что подмечаете у них?

Мурасалимов: Скатанность пары, все движения абсолютно одинаковые, особенно у Саши с Ваней. У Лизы с Егором подмечаем эмоциональность.