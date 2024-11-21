Матвей Самохин: «Не думаем о том, что мы лидеры сезона, работаем, улучшаемся»
Елизавета Малеина и Матвей Самохин победили в танцах на льду на этапе юниорского Гран-при России в Санкт-Петербурге.
– Вы лидеры сезона по баллам, как оцените свои выступления?
Малеина: Для нас было важно откатать лучше, чем в Красноярске, чтобы показать, что мы подготовили, повысить свои баллы.
Самохин: Не думаем о том, что мы лидеры сезона, работаем, улучшаемся.
– Было запланировано, что вы выступаете на четвертом и шестом этапах Гран‑при?
Самохин: Нас так распределили на контрольных прокатах, все по плану.
– На вашем втором этапе проще выступать?
Малеина: Мне кажется, да.
Самохин: Первый этап – это неповторимые ощущения в любом сезоне, ты пробуешь себя. Главное – задать хорошую планку и стараться ее поднимать.
– Насколько важна поддержка на соревнованиях?
Самохин: В Петербурге есть наше второе отделение команды, ребята пришли за нас поболеть.
Малеина: Поддерживали с такой душой, очень приятно.
– Как строится работа вашей команды на два города?
Самохин: Бывает по‑разному: и кто‑то один из тренеров уезжает, и какие‑то пары приезжают к нам. У нас довольно редко, но бывают совместные тренировки. Когда у мастеров были контрольные прокаты, мы приезжали в Петербург и показывали ребятам пасодобль.
– Это мотивирует? Расширение группы пошло на пользу?
Малеина: Мне кажется, это пошло в плюс. У каждой пары есть свой стиль. Мы смотрим друг на друга и улучшаемся.
Самохин: Приятно чувствовать, что мы как одна большая семья.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий