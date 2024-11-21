Матвей Самохин: «Не думаем о том, что мы лидеры сезона, работаем, улучшаемся»

Фигуристы Малеина и Самохин заявили, что не придают значения лидерским баллам.

Елизавета Малеина и Матвей Самохин победили в танцах на льду на этапе юниорского Гран -при России в Санкт-Петербурге.

– Вы лидеры сезона по баллам, как оцените свои выступления?

Малеина : Для нас было важно откатать лучше, чем в Красноярске, чтобы показать, что мы подготовили, повысить свои баллы.

Самохин : Не думаем о том, что мы лидеры сезона, работаем, улучшаемся.

– Было запланировано, что вы выступаете на четвертом и шестом этапах Гран‑при?

Самохин : Нас так распределили на контрольных прокатах, все по плану.

– На вашем втором этапе проще выступать?

Малеина : Мне кажется, да.

Самохин : Первый этап – это неповторимые ощущения в любом сезоне, ты пробуешь себя. Главное – задать хорошую планку и стараться ее поднимать.

– Насколько важна поддержка на соревнованиях?

Самохин : В Петербурге есть наше второе отделение команды, ребята пришли за нас поболеть.

Малеина : Поддерживали с такой душой, очень приятно.

– Как строится работа вашей команды на два города?

Самохин : Бывает по‑разному: и кто‑то один из тренеров уезжает, и какие‑то пары приезжают к нам. У нас довольно редко, но бывают совместные тренировки. Когда у мастеров были контрольные прокаты, мы приезжали в Петербург и показывали ребятам пасодобль.

– Это мотивирует? Расширение группы пошло на пользу?

Малеина : Мне кажется, это пошло в плюс. У каждой пары есть свой стиль. Мы смотрим друг на друга и улучшаемся.

Самохин : Приятно чувствовать, что мы как одна большая семья.