Варвара Слуцкая: «В детстве я надевала мамины костюмы, бегала по дому и кричала: «Хочу быть как мама!»
Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров стали вторыми в танцах на льду на этапе юниорского Гран-при России в Санкт-Петербурге.
– Варвара, насколько твоя мама Ирина Слуцкая повлияла на твое решение заниматься фигурным катанием?
– Вообще ни насколько, помню, в детстве я надевала мамины костюмы, бегала по дому и кричала: «Хочу быть как мама!» В итоге она меня отправила на фигурное катание со словами: «Если тебе что-то не нравится, обязательно говори». Мне понравилось, все закрутилось, теперь занимаюсь танцами.
– Мама смотрит твои выступления?
– Нет, она обычно не смотрит мои выступления. Если у нее работа, она работает, не смотрит, пересматривает потом после соревнований, вчера написала мне: «О, ты уже откатала?» (улыбается). Так и живем, – сказала Варвара.
– Глеб, с чего у вас с братом (Егором Гончаровым) началось увлечение фигурным катанием?
– Третий брат наверстывает наше отсутствие в школе и занимается плаванием. В фигурное катание Егор пошел по рекомендации врача, я за ним пошел, чтобы ему проще было, – отметил Глеб.
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