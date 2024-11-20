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Сотникова, Ковтун, Степанова и Букин выступят в ледовых спектаклях в Подмосковье

Олимпийская чемпионка Сотникова выступит в ледовых спектаклях в Подмосковье.

Об этом сообщил хореограф Петр Чернышев

«Постарались уйти от традиционных представлений, связанных со сказкой, и решили, что уместной будет история, объединяющая пришедших вокруг новогоднего самовара. Все они должны собраться вместе и почувствовать тепло друг друга.

Подтвердили уже свое участие Аделина Сотникова, чемпион России Максим Ковтун, прямиком с чемпионата России приедут чемпионы страны и призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин.

Есть предварительная договоренность, что после чемпионата России к нам приедут свежие одиночники, парники, танцоры, и будет возможность также увидеть их вокруг самовара», – сказал Чернышев. 

Серия выступлений начнется 27 декабря. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoАделина Сотникова
Петр Чернышев
logoИван Букин
ТАСС
logoМаксим Ковтун
ледовые шоу
logoАлександра Степанова
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