Сотникова, Ковтун, Степанова и Букин выступят в ледовых спектаклях в Подмосковье

Олимпийская чемпионка Сотникова выступит в ледовых спектаклях в Подмосковье.

Об этом сообщил хореограф Петр Чернышев .

«Постарались уйти от традиционных представлений, связанных со сказкой, и решили, что уместной будет история, объединяющая пришедших вокруг новогоднего самовара. Все они должны собраться вместе и почувствовать тепло друг друга.

Подтвердили уже свое участие Аделина Сотникова , чемпион России Максим Ковтун, прямиком с чемпионата России приедут чемпионы страны и призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин .

Есть предварительная договоренность, что после чемпионата России к нам приедут свежие одиночники, парники, танцоры, и будет возможность также увидеть их вокруг самовара», – сказал Чернышев.

Серия выступлений начнется 27 декабря.