Сотникова, Ковтун, Степанова и Букин выступят в ледовых спектаклях в Подмосковье
Олимпийская чемпионка Сотникова выступит в ледовых спектаклях в Подмосковье.
Об этом сообщил хореограф Петр Чернышев.
«Постарались уйти от традиционных представлений, связанных со сказкой, и решили, что уместной будет история, объединяющая пришедших вокруг новогоднего самовара. Все они должны собраться вместе и почувствовать тепло друг друга.
Подтвердили уже свое участие Аделина Сотникова, чемпион России Максим Ковтун, прямиком с чемпионата России приедут чемпионы страны и призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин.
Есть предварительная договоренность, что после чемпионата России к нам приедут свежие одиночники, парники, танцоры, и будет возможность также увидеть их вокруг самовара», – сказал Чернышев.
Серия выступлений начнется 27 декабря.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости