Валиева, Степанова и Букин, Тарасова и Морозов выступят в ледовом шоу Навки «Щелкунчик»
Камила Валиева выступит в новогоднем ледовом шоу Татьяны Навки «Щелкунчик».
Шоу пройдет с 20 декабря по 12 января во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.
Также в спектакле будут участвовать Татьяна Навка, Петр Чернышов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Navka.show
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости