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Валиева, Степанова и Букин, Тарасова и Морозов выступят в ледовом шоу Навки «Щелкунчик»

Камила Валиева выступит в новогоднем ледовом шоу Татьяны Навки «Щелкунчик».

Шоу пройдет с 20 декабря по 12 января во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. 

Также в спектакле будут участвовать Татьяна Навка, Петр Чернышов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Navka.show
logoТатьяна Навка
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
logoЕвгения Тарасова
logoВладимир Морозов
logoКамила Валиева
ледовые шоу
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