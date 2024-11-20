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Дегтярев провел рабочую встречу с Сихарулидзе: «Результаты наших фигуристов впечатляют. Глава федерации доложил о контактах и взаимодействии с ISU»

Министр спорта Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с Антоном Сихарулидзе.

«Провел рабочую встречу с исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийским чемпионом Антоном Сихарулидзе. Обсуждали развитие фигурного катания в стране, его достижения и перспективы.

Буквально накануне завершился этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве. Также в этом сезоне состоялись этапы в Магнитогорске, Казани и Красноярске, в которых принимали участие юниоры и взрослые. Результаты наших фигуристов впечатляют. В лице Антона Тариэльевича поздравил спортсменов и поблагодарил федерацию и тренеров за высокие результаты.

Обменялись мнениями по международной повестке. Глава федерации доложил о контактах и взаимодействии с ISU. Он также рассказал о ходе подготовки к предстоящему чемпионату России, который пройдет с 18 по 23 декабря в Омске.

Фигурное катание на коньках – базовый вид спорта в 14 регионах. Больше 200 спортсменов являются кандидатами в сборную команду на сезон 2024-2025. Поддерживаем и верим в успехи наших фигуристов», – написал Дегтярев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
logoСерия Гран-при России
logoISU
Министерство спорта России
logoсборная России
logoМихаил Дегтярев
ФФККР
logoАнтон Сихарулидзе
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