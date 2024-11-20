Дегтярев провел рабочую встречу с Сихарулидзе: «Результаты наших фигуристов впечатляют. Глава федерации доложил о контактах и взаимодействии с ISU»

Министр спорта Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с Антоном Сихарулидзе.

«Провел рабочую встречу с исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийским чемпионом Антоном Сихарулидзе . Обсуждали развитие фигурного катания в стране, его достижения и перспективы.

Буквально накануне завершился этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве. Также в этом сезоне состоялись этапы в Магнитогорске, Казани и Красноярске, в которых принимали участие юниоры и взрослые. Результаты наших фигуристов впечатляют. В лице Антона Тариэльевича поздравил спортсменов и поблагодарил федерацию и тренеров за высокие результаты.

Обменялись мнениями по международной повестке. Глава федерации доложил о контактах и взаимодействии с ISU . Он также рассказал о ходе подготовки к предстоящему чемпионату России, который пройдет с 18 по 23 декабря в Омске.

Фигурное катание на коньках – базовый вид спорта в 14 регионах. Больше 200 спортсменов являются кандидатами в сборную команду на сезон 2024-2025. Поддерживаем и верим в успехи наших фигуристов», – написал Дегтярев.