«Арутюнян – хороший тренер и психолог. Он сможет перезапустить карьеру Самоделкиной». Радионова о переходе фигуристки
Ранее Федерация фигурного катания Астаны сообщила, что 17-летняя Софья Самоделкина покинула академию «Ангелы Плющенко» и в октябре отправится в США на просмотр и стажировку к тренеру Рафаэлю Арутюняну.
– Считаю, что это хороший переход. Рафаэль – хороший тренер и психолог, уверена, что он сможет настроить Соню и перезапустить ее карьеру. Самое главное, чтобы у нее была мотивация, чтобы она сама хотела не просто кататься, а побеждать. Уверена, что Рафаэль даст ей новый импульс.
Когда я ставила программу с Надеждой Канаевой, мне посчастливилось побывать на тренировках Арутюняна, так как программы делали на том же льду. У меня были позитивные впечатления от тренировок. Каталась на одном льду с Нэтаном Ченом, Эшли Вагнер, Адамом Риппоном. Мне понравилось, как Арутюнян проводит тренировочный процесс, считаю его одним из лучших тренеров мира.
– На ваш взгляд, после травм и перемен Самоделкина способна доказать свою состоятельность?
– Надеюсь, что этот период остался позади. Очень хочу увидеть Соню обновленной, с тем же сложным контентом, который она показывала по юниорам, думаю, ей это по силам. Ей нужно перезапустить карьеру. Уверена, что Рафаэль в этом поможет, – сказала бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова.
Самоделкина – победитель и призер этапов Гран-при России. С нынешнего сезона она выступает за Казахстан.
Самоделкина ушла от Плющенко. И видимо, вот настоящая причина
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