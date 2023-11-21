Синицына о стажировке у Арутюняна: «Однажды Рафаэль Владимирович показывал Чену на моем примере, как надо делать заход на прыжок»

Теги сборная России Рафаэль Арутюнян сборная США мужское катание женское катание Нэтан Чен Ксения Синицына Фигурное катание

Ксения Синицына рассказала о стажировке у Арутюняна и знакомстве с Нэтаном Ченом.

– Вы ведь и к Рафаэлю Арутюняну на стажировку ездили?

– Да, летом 2019 года. Взгляд на фигурное катание у них отличается от нашего. Рафаэль Владимирович очень веселый, интересный тренер. Очень хотелось бы, конечно, еще с ним поработать, но пока, к сожалению, планов таких нет. Из-за трудностей с перелетами это практически нереально, поэтому пока только Вера Анатольевна к нам летает.

– С Нэтаном Ченом пересекались?

– Конечно! Помню, он тогда совмещал учебу и активные тренировки, и для меня это была какая-то фантастика просто. Он очень одаренный, разносторонний человек. Несмотря на влюбленность в фигурное катание, он не забывает про обычную жизнь. Хочу в этом на него равняться.

– Пообщаться с ним удалось?

– Фото попросить сделать разве что – и все. Хотя однажды мы тренировались вместе, и Рафаэль Владимирович показывал Нэтану на моем примере, как надо делать заход на прыжок. Потому что чем лучше ты заход выставишь, тем лучше и легче все получится, – сказала Синицына.

Очарование фигурного Гран-при – Ксения Синицына: в ее катании прыжки не главное

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7 комментариев

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AAPolyansky
Хорошая фигуристка, но у нас как начнут играть в контрпиар дев Тутберидзе, не знают меры. представляют Синицыну так, как будто она выиграла чемпионат России не меньше. какие уж у нее там прыжки, окститесь. прыжки низкие, на грани докрута. катается девушка чистенько, программы хорошие, смотреть на нее приятно - но не более
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suda net
Давно люблю катание Ксении! Ещё на старом юниорском финале ее заметила. Ксюша там, кажется, стала четвёртой.
Кстати, там и Рома Савосин был на пьедестале. А выиграл Даниил Самсонов.
И вот теперь оба вернулись на пьедестал - и Ксюша, и Роман.
Я очень рада! Особенно за Ксению!
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spboksana
Ксюшина минутка славы)
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Александр Шульгин
Да похоже поменялся Арутюнян в Америках. Когда у нас тренировал не был весёлым и отзывчивым.
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Блинчик
Вообще не понимаю, почему Рафаэль Владимирович столько лет терпел у себя этого бездарного Чена. Нужно было сразу гнать его взашей и брать прекрасную, космическую Синицыну.
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SALMON
Ответ Александр Шульгин
Да похоже поменялся Арутюнян в Америках. Когда у нас тренировал не был весёлым и отзывчивым.
Да не особо, он и на Мишель Кван кричал на тренировках. Может сейчас уже поменялся, конечно.
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Александр Шульгин
Ответ SALMON
Да не особо, он и на Мишель Кван кричал на тренировках. Может сейчас уже поменялся, конечно.
Когда у нас тренеровал орал постоянно ещё и матом любил добавит. Но видимо Америка поменяла его
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