Синицына о стажировке у Арутюняна: «Однажды Рафаэль Владимирович показывал Чену на моем примере, как надо делать заход на прыжок»

Ксения Синицына рассказала о стажировке у Арутюняна и знакомстве с Нэтаном Ченом.

– Вы ведь и к Рафаэлю Арутюняну на стажировку ездили?

– Да, летом 2019 года. Взгляд на фигурное катание у них отличается от нашего. Рафаэль Владимирович очень веселый, интересный тренер. Очень хотелось бы, конечно, еще с ним поработать, но пока, к сожалению, планов таких нет. Из-за трудностей с перелетами это практически нереально, поэтому пока только Вера Анатольевна к нам летает.

– С Нэтаном Ченом пересекались?

– Конечно! Помню, он тогда совмещал учебу и активные тренировки, и для меня это была какая-то фантастика просто. Он очень одаренный, разносторонний человек. Несмотря на влюбленность в фигурное катание, он не забывает про обычную жизнь. Хочу в этом на него равняться.

– Пообщаться с ним удалось?

– Фото попросить сделать разве что – и все. Хотя однажды мы тренировались вместе, и Рафаэль Владимирович показывал Нэтану на моем примере, как надо делать заход на прыжок. Потому что чем лучше ты заход выставишь, тем лучше и легче все получится, – сказала Синицына.

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