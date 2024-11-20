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Арутюнян о словах про Самоделкину: «Понятие профессионализма в нашем деле формулируется очень просто: живет человек ради спорта или нет»

Рафаэль Арутюнян объяснил свои слова про Самоделкину и «долгожителей в спорте».

– После первого совместного сбора вы сказали, что Софья Самоделкина не воспитана, чтобы быть в спорте долгожителем, и что ей потребуется полная перезагрузка. Что конкретно имелось в виду?

– В моем понимании понятие профессионализма в нашем деле формулируется очень просто: живет человек ради спорта или нет. Когда спортсмен приходит ко мне и говорит, что его мотивация заключается в том, чтобы восстановить четверной прыжок, выиграть какой-то конкретный турнир или стать узнаваемым, – это, на мой взгляд, ерунда. А вот если он воспитан с мыслью, что спорт – смысл его жизни, никакая дополнительная мотивация вообще не нужна. Как раз такие люди и становятся в фигурном катании долгожителями.

– Попробую с вами поспорить. У всех российских одиночниц, которых нередко именовали «однодневками», в годы активной карьеры не было абсолютно ничего, кроме тренировок и выступлений. Этому так или иначе была посвящена не только их собственная жизнь, но зачастую и жизнь их родителей.

– Правильно. Вот только эти тренировки были большей частью подневольными. Кататься ребенка заставляли либо мамы с бабушками, либо тренер. Дальше начинается стандартная схема: если кто-то катается лучше, давление со стороны становится лишь сильнее, а тренировки – интенсивнее. Когда я говорю, что спорт – это жизнь атлета, его сознательный выбор, подразумеваю совсем другое. <...>

– Какие слова вы можете найти, чтобы объяснить фигуристке, чей поезд в общепринятом понимании уже ушел, ради чего она продолжает тренироваться? В чем смысл быть долгожителем, если на место одних малышек с четверными прыжками каждый год приходят другие?

– А ради чего столько лет каталась Лиза Туктамышева? Вы можете не согласиться, но я не считаю, что в спорте надо обязательно ставить перед собой задачу любой ценой стать первым. Для меня гораздо более ценно, когда мой спортсмен стал долгожителем и вооружился в техническом и артистическом плане так, что его никто тронуть не может.

Да, на этом пути, особенно в его начале, ты не всегда способен победить. Но, во-первых, нужно всегда уважать своих соперников. Во-вторых, если спортсмен на протяжении нескольких лет держится в шестерке или тройке, это показатель очень высокого уровня. В-третьих, даже если ты проиграл, в этом нет абсолютно никакой трагедии. Из любого результата всегда можно извлечь положительные выводы. Более того, как раз они зачастую становятся решающим фактором в нужный момент – такие случаи в моей карьере тоже были, – сказал тренер.

«Она не воспитана долгожителем в спорте». Самоделкина потерялась на международке

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
женское катание
logoСофья Самоделкина
logoSports – Казахстан
logoсборная Казахстана
Рафаэль Арутюнян
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