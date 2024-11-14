«Она не воспитана долгожителем в спорте». Самоделкина потерялась на международке

Софья Самоделкина ищет свое место в мировом фигурном катании под флагом Казахстана: выступала и по юниорам, и по взрослым, ездила на стажировку к топ-тренеру.

А есть ли прогресс?

Уходила в Казахстан с мечтой об Олимпиаде, но это может так и остаться мечтой

Самоделкина взяла второе серебро в сезоне – теперь на челленджере в Таллине – уступила только призеру Евро Нине Пинзарроне. Звучит неплохо.

Вот только баллы Софья набирает скромные: в Эстонии ей поставили 173,25 по сумме.

Это худшее выступление в сезоне, не считая летнего чемпионата Казахстана (там было 161,43). Лучший результат тоже не впечатляет – 189,67 на домашнем мемориале Дениса Тена.

Этой осенью Самоделкина назвала одну из причин смены гражданства: «Я подумала, проанализировала и посчитала, что это может быть хорошим шансом попасть на Олимпийские игры, куда я хотела попасть с детства. Мы решили попробовать. И все получилось».

Возможно, речь идет только об участии в Играх – тогда у Софьи есть шанс. На большее рассчитывать рано, с нынешними баллами в лучшем случае Самоделкина боролась бы за попадание в произвольную.

На турнире в Таллине она получила в короткой 53,98 балла. Если сравнивать с Играми-2022, то это уровень 27-го места из 30, а значит – мимо произвольной.

Есть проблемы с прыжками: в короткой сорвала каскад, упав на втором прыжке.

В произвольной сделала бабочку в начале секвенции.

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Несмотря на высокие уровни вращений, судьи ставят минусы по шкале GOE. Дорожка шагов тоже не всегда получается уверенно.

Самоделкина сама понимает, что нужно прибавлять:

«Я очень сильно хочу вернуть четверные. Хочу вернуть лутц, но правая нога меня очень много раз подводила. Сейчас она в порядке, возможно, получится вернуть его. Но первоначальная цель – восстановить тройной аксель и четверной сальхов, которые мои «самые преданные прыжки», которые я всегда прыгала.

Сначала, правда, нужно сбросить вес. Это дается нелегко, но это возможно. Сейчас потихоньку поднимаю вверх тройные, чтобы был запас».

Почему Самоделкиной нужно менять подход к тренировкам

Для работы над техникой она отправилась в США к Рафаэлю Арутюняну . До этого Самоделкина работала со многими топ-специалистами: начинала у Лилии Биктагировой в ЦСКА, затем 6 лет тренировалась у Сергея Давыдова – именно с ним запрыгала ультра-си, потом был сезон со Светланой Соколовской, а дальше переход к Евгению Плющенко (с ним на старты так и не вышла).

Трехнедельная стажировка у тренера, работавшего с Нэтаном Ченом и Ильей Малининым, должна была пойти на пользу. Но быстрого эффекта ожидаемо не дала – проблемы более глубокие. И на этом фоне разговоры о возвращении четверных выглядят наивно.

Будет ли сотрудничество долгим – тоже непонятно. Самоделкина настроена оптимистично. После произвольной в Таллине передавала приветы родителям, друзьям, Казахстану и Арутюняну.

«Дай бог, чтобы все было нормально, и мы еще раз поедем обязательно. Думаю, если получится, то мы будем ездить как на мини-сборы».

А вот Рафаэль в разговоре с корреспондентом Спортса’’ Майей Багрянцевой отметил, что Софье нужно сосредоточиться не на мечтах о четверных. А на более глобальных вещах, в первую очередь – на пересмотре отношения к тренировкам:

«Если говорить про какую-то долгосрочную работу, то это проект очень не быстрый – и он потребует не одного года. Если ее федерация готова на это пойти, то мы открыты для сотрудничества, у нас двери не заперты. А если там есть мысли, что Арутюнян сейчас быстренько сделает какое-то чудо, то лучше этим и не заниматься.

Тут потребуется кардинальное изменение отношения к работе. Одно дело работать с маленькой девочкой, которая что-то там прыгает, и совсем другое – вести взрослого спортсмена, голова которого должна быть устроена иначе.

У нее, безусловно, есть много плюсов. Она умеет выходить на соревнования, собираться и показывать максимум. Она просто боец, вытаскивает такие прыжки, которые другие не спасут. У нее уникальные данные – ну а разве с другими она бы дотянула до сегодняшнего дня?

Но есть и проблема: она не воспитана, чтобы быть в спорте долгожителем. Тут нужна полная перезагрузка, потому что ее карьера была практически завершена – и вдруг получился вот такой новый поворот. И теперь надо решить, что дальше делать со своими тренировками и своим телом. Готова ли она на это? Это знает только она и ее команда».

Если короче: Арутюнян аккуратно намекнул на сбитые приоритеты, гигантские проблемы с формой, легкомыслие.

Самоделкина и правда часто кажется несерьезной: после приезда в США первым делом выкладывает фото из Голливуда, а в кисс-энд-край обсуждает не прокат, а как ее снимает камера: «Отзеркаливает, не та, не рабочая сторона чуть-чуть».

При этом в Таллине Софья отказалась общаться с журналистами. До этого она жаловалась на повышенное внимание к себе. Но если в результатах ничего не поменяется, то и этой проблемы у Самоделкиной точно не будет.

ISU Challenger

Tallinn Trophy

Таллин, Эстония

Итоговое положение

1. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 192,48

2. Софья Самоделкина (Казахстан) – 173,25

3. Сара-Мод Дюпюи (Канада) – 163,58

4. Линнеа Цедер (Финляндия) – 163,41

5. Джейд Ховин (Бельгия) – 149,52

6. Кристина Лисовская – 148,41

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф; Maksim Konstantinov/Global Look Press