Софья Самоделкина отправится на второй сбор к Рафаэлю Арутюняну
Софья Самоделкина проведет второй сбор у Рафаэля Арутюняна в США.
Об этом сообщает RT со ссылкой на американского тренера.
Фигуристка прилетит в Калифорнию 21 ноября и будет тренироваться там три недели.
Самоделкина выступает за Казахстан. В текущем сезоне она завоевала серебряные медали на мемориале Дениса Тена и турнире Tallinn Trophy.
В октябре она уже стажировалась у Арутюняна.
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Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
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