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Софья Самоделкина отправится на второй сбор к Рафаэлю Арутюняну

Софья Самоделкина проведет второй сбор у Рафаэля Арутюняна в США.

Об этом сообщает RT со ссылкой на американского тренера. 

Фигуристка прилетит в Калифорнию 21 ноября и будет тренироваться там три недели. 

Самоделкина выступает за Казахстан. В текущем сезоне она завоевала серебряные медали на мемориале Дениса Тена и турнире Tallinn Trophy. 

В октябре она уже стажировалась у Арутюняна. 

«Она не воспитана долгожителем в спорте». Самоделкина потерялась на международке

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
logoСофья Самоделкина
logoсборная Казахстана
женское катание
Рафаэль Арутюнян
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