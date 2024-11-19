Софья Самоделкина отправится на второй сбор к Рафаэлю Арутюняну

Софья Самоделкина проведет второй сбор у Рафаэля Арутюняна в США.

Об этом сообщает RT со ссылкой на американского тренера.

Фигуристка прилетит в Калифорнию 21 ноября и будет тренироваться там три недели.

Самоделкина выступает за Казахстан. В текущем сезоне она завоевала серебряные медали на мемориале Дениса Тена и турнире Tallinn Trophy.

В октябре она уже стажировалась у Арутюняна.

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