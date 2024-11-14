Рафаэль Арутюнян: «Самоделкина не воспитана, чтобы быть в спорте долгожителем. Нужна полная перезагрузка»

Рафаэль Арутюнян назвал условия дальнейшей работы с Софьей Самоделкиной.

Фигуристка, перешедшая в команду Казахстана, ездила на стажировку к тренеру в США.

«Софья действительно приезжала за консультацией, она провела у нас почти три недели. Мы с ней познакомились, и я дал ей какие-то первые рекомендации.

Но если говорить про какую-то долгосрочную работу, то это проект очень не быстрый – и он потребует не одного года. Если ее федерация готова на это пойти, то мы открыты для сотрудничества, у нас двери не заперты. А если там есть мысли, что Арутюнян сейчас быстренько сделает какое-то чудо, то лучше этим и не заниматься.

Тут потребуется кардинальное изменение отношения к работе. Одно дело работать с маленькой девочкой, которая что-то там прыгает, и совсем другое – вести взрослого спортсмена, голова которого должна быть устроена иначе.

У нее, безусловно, есть много плюсов. Она умеет выходить на соревнования, собираться и показывать максимум. Она просто боец, вытаскивает такие прыжки, которые другие не спасут. У нее уникальные данные – ну а разве с другими она бы дотянула до сегодняшнего дня?

Но есть и проблема: она не воспитана, чтобы быть в спорте долгожителем. Тут нужна полная перезагрузка, потому что ее карьера была практически завершена – и вдруг получился вот такой новый поворот. И теперь надо решить, что дальше делать со своими тренировками и своим телом. Готова ли она на это? Это знает только она и ее команда», – сказал Арутюнян в разговоре с корреспондентом Спортса Майей Багрянцевой.