Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо, Зингас и Колесник, Пэйт и Бай, Ханна Лим и Е Куан представят ритм-танцы
Соревнования пройдут 20 ноября.
ISU Challenger
Варшава, Польша
Танцы на льду, ритм-танец
Начало – 21:00 по московскому времени (20 ноября).
Участники
Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)
Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция)
Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)
Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
Эмезе Чишер – Марк Шапиро (Венгрия)
Люси Хэнкок – Илиас Фурати (Италия)
Карлотта Аргентьери - Франческо Рива (Италия)
Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
Александра Борисова – Аарон Фриман (Польша)
София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша)
Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)
Мария София Пучерова – Никита Лысак (Словакия)
Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)
Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)
Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)
Ева Пэйт – Логан Бай (США)
Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
ПРИМЕЧАНИЕ: порядок выступлений станет известен позже.
Расписание Кубка Варшавы-2024: там выступят Куракова, Шильд, Франджипани, Самойлов, Метелкина и Берулава, Лопарева и Бриссо
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