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Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо, Зингас и Колесник, Пэйт и Бай, Ханна Лим и Е Куан представят ритм-танцы

Лопарева и Бриссо, Зингас и Колесник представят ритм-танцы на Кубке Варшавы.

Соревнования пройдут 20 ноября.

ISU Challenger

Кубок Варшавы

Варшава, Польша

Танцы на льду, ритм-танец

Начало – 21:00 по московскому времени (20 ноября).

Участники

Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)

Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция)

Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)

Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

Эмезе Чишер – Марк Шапиро (Венгрия)

Люси Хэнкок – Илиас Фурати (Италия)

Карлотта Аргентьери - Франческо Рива (Италия)

Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

Александра Борисова – Аарон Фриман (Польша)

София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша)

Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)

Мария София Пучерова – Никита Лысак (Словакия)

Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)

Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)

Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)

Ева Пэйт – Логан Бай (США)

Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: порядок выступлений станет известен позже.

Расписание Кубка Варшавы-2024: там выступят Куракова, Шильд, Франджипани, Самойлов, Метелкина и Берулава, Лопарева и Бриссо

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
танцы на льду
Кубок Варшавы
результаты
Ромен Ле Гак
Амедео Бонетто
Питер Бомон
Жоффре Бриссо
Мари Дюпайяж
Тома Набе
logoсборная Канады
Дженнифер Янсе ван Ренсбург
logoсборная Франции
Мари-Жад Лорьо
Надя Башинска
Беньямин Штеффан
Арно Каффа
Наташа Лагуж
Евгения Лопарева
Ева Бернар
Карло Ретлисбергер
Виктория Манни
logoсборная Венгрии
София Довгаль
Виктор Кулеша
Александра Борисова
logoсборная Южной Кореи
Анастасия Полибина
Ханна Лим
Е Куан
Аарон Фриман
Павел Головишников
Андрей Капран
Кирилл Аксенов
Милла Рууд Рейтан
logoсборная США
Зои Ларсон
сборная Словакии
Логан Бай
Николай Майоров
Мария София Пучерова
Ева Пэйт
Анна Симова
Никита Лысак
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