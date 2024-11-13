Самоделкина о сотрудничестве с Арутюняном: «Думаю, будем ездить на мини-сборы»

Фигуристка Самоделкина рассказала, почему решила стажироваться у Арутюняна.

Софья Самоделкина выступает за Казахстан. Интервью записывалось до стажировки.

«Естественно, это и по советам, и просто мне сказали подумать: может, у тебя есть еще какие-то варианты. Я начала просматривать всех тренеров, и больше всего мне понравился Рафаэль Владимирович. Я его очень уважаю с детства, помню, как он приезжал в ЦСКА, когда мне было лет 13. Он приезжал с Нэтаном Ченом – тогда еще Нэтан Чен не очень известный был, но с ним все фотографировались. В общем, я с детства его хорошо знаю, так же, как и мама, и папа. Мы о нем очень хорошего мнения и уважаем как тренера и как человека, знаем, что он хороший.

У него тренировался олимпийский чемпион Нэтан Чен, чемпион мира Илья Малинин и очень много еще фигуристов, которые достаточно именитые. И так как я хотела бы восстановить ультра-си – не только про ультра-си и прыжки идет речь, про все вместе – но как основной факт, я очень хочу их восстановить. Пока не знаю, как это будет – тяжеловато, я думаю. Но восстановлю, поэтому и решила.

Первоначально это как просмотр, потом это сбор. Сначала я еду на 21 день, а далее мы будем думать, Рафаэль Владимирович скажет свое мнение. И все будет зависеть от этого, от собранности фактов, поедем ли мы еще раз. Дай бог, чтобы все было нормально, и мы еще раз поедем обязательно. Думаю, если получится, то мы будем ездить как на мини-сборы», – сказала Самоделкина.

Тренер Самоделкиной Эльмира Турганова сообщила, что скоро фигуристка вновь отправится к Арутюняну .