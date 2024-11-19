2

Каролина Костнер: «Когда я работаю с фигуристом, для меня это значит дать ему инструменты, чтобы он мог сам стоять на ногах»

Каролина Костнер рассказала о работе с Юмой Кагиямой.

— Каролина, после спорта вы выбрали карьеру хореографа, а не тренера. Почему?

— В моих планах ничего такого не было. Но произошла жизненная ситуация. Вообще я хотела выступать в ледовых шоу и развивать свое артистическое катание. Но потом начала помогать Лори Никол.

Одной из моих главных целей было дать юным фигуристам шанс сделать наш спорт более красивым. Я проводила время с молодыми ребятами, помогая им прокатывать программы. Особенно с Юмой Кагиямой, это началось перед Олимпиадой-2022. После травмы он попросил меня стать частью его команды. Я была очень удивлена.

— Юма после вашей работы — лидер сборной Японии.

— Мы еще до его травмы мы видели, что у него огромный потенциал и что отец вложил в этого фигуриста потрясающие базовые навыки, технику и катание. Мы хотели найти его стиль, показать его личность. Это приходит с опытом. Есть разница между тем, кто участвует в чемпионате мира в десятый раз, и дебютантом. Хотя второй раз даже сложнее первого.

Ну и он заинтересован в освоении четверных, появлении более чистого катания. Иногда моя роль сводится к похлопыванию по плечу и словам «все нормально, не волнуйся». Даже сейчас для него непростой опыт быть первым. Он выигрывает, но все равно не удовлетворен.

Когда я работаю с фигуристом, для меня это значит дать ему инструменты, чтобы он мог сам стоять на ногах, сам понять, что он за личность. Это позволяет спортсмену понимать, что ему есть что сказать не только судьям, но и публике.

— Это была ваша философия в период выступлений в спорте?

— Мне очень повезло встретить крутых тренеров. Каждый из них привнес что-то свое в мой профессионализм, артистизм, интеллект. Всегда буду считать это большой честью. Они стали для меня учителями жизни. Надеюсь, я смогу передать то же самое молодому поколению.

— Вы много времени проводите в Японии?

— В этом году, думаю, месяца четыре. Но я с детства привыкла жить вне дома. Нынешняя ситуация не сильно отличается от моего графика в бытность выступления в ледовых шоу. Работа в Японии — настоящее удовольствие, фигурное катание там ценят.

С иностранными языками ситуация как в России — есть возможность узнать лучше общество и народ. Помню, как первый месяц тренировок в Санкт-Петербурге я приходила и говорила: «Good morning, buongiorno». Я получала ноль реакции. Но потом дети приходили обниматься — я чувствовала, как становлюсь частью их жизни. И в Японии меня тоже принимают очень тепло, – сказала Костнер.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
logoКаролина Костнер
logoсборная Японии
мужское катание
Юма Кагияма
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Малинин, Сакамото, Стеллато-Дудек и Дешам, Фир и Гибсон досрочно вышли в финал Гран-при
217 ноября, 15:12
Юма Кагияма: «Моя цель на сезон – выигрывать все турниры, в которых участвую. Очень не хочу, чтобы сегодняшние ошибки повторялись»
516 ноября, 13:27
Гран-при Финляндии. Кагияма победил, Аймо – 2-й, Грассль – 3-й, Ямамото – 4-й, Бричги – 5-й, Томоно – 6-й
15616 ноября, 12:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Погорилая о шоу Медведевой: «Женя создала группу и написала нам с Леной Радионовой. Сначала у нас было подозрение, что это мошенническая разводка»
14 минуты назад
Грузинская фигуристка Алина Урушадзе завершила карьеру
222 минуты назад
Команда Тутберидзе поздравила Медведеву с 25-летием: «На льду и в жизни много сил и вдохновенья!»
1142 минуты назадВидео
Костнер о повышении возрастного ценза: «Теперь есть больше времени на развитие личности. У девочек появился шанс понять — кто они, что чувствуют»
11сегодня, 06:37
Костнер о том, что бы пожелала Валиевой: «По-настоящему прислушаться к своему сердцу и иметь храбрость следовать тому, что оно говорит»
18сегодня, 06:28
Валя Карнавал в образе Уэнсдэй приняла участие в шоу «Ледниковый период»
7вчера, 18:10Фото
Гран-при России. Общий зачет (танцы на льду). Степанова и Букин лидируют, Хавронина и Нарижный – 2-е, Пасечник и Чиризано – 3-и
7вчера, 17:28
Гран-при России. Общий зачет. Кондратюк лидирует, Семененко – 2-й, Савосин – 3-й
46вчера, 17:11
Гран-при России. Общий зачет. Петросян лидирует, Фролова – 2-я, Садкова – 3-я
66вчера, 16:53
Синицына о срыве короткой: «Я была прямо в упадке. Было очень стыдно за свой прокат перед всеми, перед самой собой»
31вчера, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
198вчера, 09:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
2вчера, 09:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
41вчера, 09:00
Гиллес об упущенной победе на Гран-при Финляндии: «Даже благодарна, что мы сегодня ошиблись. Надеюсь, по-хорошему разозлимся и соберемся с силами»
117 ноября, 16:16
Гутманн о бронзе Гран-при: «Я стала больше верить в себя. Моя главная цель – выступить на домашней Олимпиаде-2026 в Милане»
316 ноября, 18:48
Варвара Жданова: «Когда сломала палец, было большое желание выйти на соревнования. Быстро восстановилась, начали готовиться к этапам»
516 ноября, 16:12
Tallinn Trophy. Лопарева и Бриссо лидируют после ритм-танца, Братти и Сомервилль – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
16 ноября, 15:45
Ксения Гущина: «Старались уделить больше внимания непрыжковым элементам. Цель – кататься чисто, улучшать результаты, а медали сами придут»
516 ноября, 12:26
Туктамышева о Медведевой: «Женя – прекрасный, юморной человек, с которым можно посмеяться и поговорить на разные темы»
1115 ноября, 19:36
Хореограф Федорченко: «Я очень ценю Медведеву и всегда ей восхищался. Людей с силой больше, чем у Евгении, я не встречал»
1115 ноября, 18:28