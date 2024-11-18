10

Синицына о срыве короткой: «Я была прямо в упадке. Было очень стыдно за свой прокат перед всеми, перед самой собой»

Фигуристка Синицына рассказала о стыде за прокат на Гран-при России в Москве.

Ксения Синицына допустила два падения в короткой программе. После произвольной она ответила на вопросы Алины Загитовой во влоге Первого канала.

– Что вчера (16 ноября – Спортс) с тобой было? Я тебя вообще не узнала.

– Я сама себя тоже не очень узнала. Все было хорошо, все шло гладко. Ты сама знаешь, как это бывает – что-то пойдет не по плану, и все.

Я немного подвернула ногу на лутце, поэтому дальше было не очень приятно кататься. Сейчас затейпировала ногу, она у меня как в гипсе, чтобы лишь бы доехать.

– Как ты настраивалась на сегодняшний прокат? Я бы вообще, мне кажется, после такого проката просто выбросила бы коньки в разные стороны и пошла бы куда-нибудь.

– Спасибо близким, они мне помогли как-то настроиться, потому что я была прямо в упадке, мне очень было стыдно за свой прокат перед всеми, перед самой собой, в первую очередь. Как-то надо было отпустить эту ситуацию, и сегодня (17 ноября – Спортс) я уже выходила на более расслабленном вайбе и просто каталась как могла. Падение, мне кажется, меня в тонус привело, – сказала Синицына.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Первый канал
logoсборная России
женское катание
logoАлина Загитова
logoКсения Синицына
logoСерия Гран-при России
Золотой конек Москвы
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Петросян о настрое на произвольную: «Повторяла слова Карлсона: «Спокойствие, только спокойствие». Как только вышла на лед, начала опять еще больше нервничать»
11сегодня, 15:48
Алена Леонова: «Петросян как спортсменка наделена всеми качествами, которыми должна обладать олимпийская чемпионка»
25вчера, 19:53
⚡️ Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Петросян победила, Садкова – 2-я, Гущина – 3-я, Куликова – 4-я, Синицына – 6-я
1012вчера, 11:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при России. Общий зачет (танцы на льду). Степанова и Букин лидируют, Хавронина и Нарижный – 2-е, Пасечник и Чиризано – 3-и
734 минуты назад
Гран-при России. Общий зачет. Кондратюк лидирует, Семененко – 2-й, Савосин – 3-й
3451 минуту назад
Гран-при России. Общий зачет. Петросян лидирует, Фролова – 2-я, Садкова – 3-я
60сегодня, 16:53
Петросян о настрое на произвольную: «Повторяла слова Карлсона: «Спокойствие, только спокойствие». Как только вышла на лед, начала опять еще больше нервничать»
11сегодня, 15:48
Самсонов о травме: «По срокам восстановления ничего не знаю, но к чемпионату России должен успеть подготовиться»
23сегодня, 14:31
Татьяна Тарасова: «Мы были бы рады, если бы Дегтяреву удалось добиться допуска наших спортсменов. Это означало бы, что его не зря назначили министром»
10сегодня, 13:54
Самсонову диагностировали повреждение связки голеностопа. С высокой вероятностью он сможет подготовиться к чемпионату России (ТАСС)
15сегодня, 13:48
Грассль о хейте в соцсетях: «Это началось после того, как я уехал тренироваться в Москву, к Тутберидзе. Но это больше меня не задевает»
6сегодня, 13:02
Даниэль Грассль: «Мы с Петросян подружились во время тренировок в России. Мы часто дурачились – например, кидались снежками, когда Тутберидзе отворачивалась»
7сегодня, 12:50
Итальянский фигурист Грассль о допинг-деле: «Я получил отстранение на год – минимальное наказание, потому что смог доказать непреднамеренность нарушения»
34сегодня, 12:30
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
198сегодня, 09:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
2сегодня, 09:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
41сегодня, 09:00
Гиллес об упущенной победе на Гран-при Финляндии: «Даже благодарна, что мы сегодня ошиблись. Надеюсь, по-хорошему разозлимся и соберемся с силами»
1вчера, 16:16
Гутманн о бронзе Гран-при: «Я стала больше верить в себя. Моя главная цель – выступить на домашней Олимпиаде-2026 в Милане»
316 ноября, 18:48
Варвара Жданова: «Когда сломала палец, было большое желание выйти на соревнования. Быстро восстановилась, начали готовиться к этапам»
516 ноября, 16:12
Tallinn Trophy. Лопарева и Бриссо лидируют после ритм-танца, Братти и Сомервилль – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
16 ноября, 15:45
Ксения Гущина: «Старались уделить больше внимания непрыжковым элементам. Цель – кататься чисто, улучшать результаты, а медали сами придут»
516 ноября, 12:26
Туктамышева о Медведевой: «Женя – прекрасный, юморной человек, с которым можно посмеяться и поговорить на разные темы»
1115 ноября, 19:36
Хореограф Федорченко: «Я очень ценю Медведеву и всегда ей восхищался. Людей с силой больше, чем у Евгении, я не встречал»
1115 ноября, 18:28