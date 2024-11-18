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Петросян о настрое на произвольную: «Повторяла слова Карлсона: «Спокойствие, только спокойствие». Как только вышла на лед, начала опять еще больше нервничать»

Аделия Петросян рассказала, что сильно нервничала на Гран-при России в Москве.

Фигуристка выиграла этап, сделав в произвольной программе тройной аксель и каскад с четверным тулупом.

«Сегодня (17 ноября – Спортс) я по-другому настраивалась на прокат. На полу практически не прыгала, старалась сэкономить все свои силы. Повторяла слова Карлсона: «Спокойствие, только спокойствие», ха-ха. Копила какую-то энергию спокойную, чистую.

Как только вышла на лед, начала опять еще больше нервничать. Очень нервничала, какие-то ноги были ужасные, деревянные. Не знаю, как каталась.

Радовалась за первые два [прыжковых элемента], что несмотря на какую-то неуверенность и дрожание в ногах, у меня получились достаточно неплохие прыжки. Пошла уже уверенно – все, сейчас сделаю.

Четверной флип я то переставала прыгать, потому что либо что-то мешало, либо я готовилась к чистому прокату. Четверной флип я буду готовить», – сказала Петросян.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Первый канал
logoсборная России
женское катание
logoАделия Петросян
logoСерия Гран-при России
Золотой конек Москвы
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