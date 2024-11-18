Петросян о настрое на произвольную: «Повторяла слова Карлсона: «Спокойствие, только спокойствие». Как только вышла на лед, начала опять еще больше нервничать»
Фигуристка выиграла этап, сделав в произвольной программе тройной аксель и каскад с четверным тулупом.
«Сегодня (17 ноября – Спортс) я по-другому настраивалась на прокат. На полу практически не прыгала, старалась сэкономить все свои силы. Повторяла слова Карлсона: «Спокойствие, только спокойствие», ха-ха. Копила какую-то энергию спокойную, чистую.
Как только вышла на лед, начала опять еще больше нервничать. Очень нервничала, какие-то ноги были ужасные, деревянные. Не знаю, как каталась.
Радовалась за первые два [прыжковых элемента], что несмотря на какую-то неуверенность и дрожание в ногах, у меня получились достаточно неплохие прыжки. Пошла уже уверенно – все, сейчас сделаю.
Четверной флип я то переставала прыгать, потому что либо что-то мешало, либо я готовилась к чистому прокату. Четверной флип я буду готовить», – сказала Петросян.
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