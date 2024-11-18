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Ирина Роднина: «Петросян – явный лидер. Пускай остальные девочки не обижаются, но я не запомнила никого – к сожалению, какая-то безликость»

Ирина Роднина заявила, что не смогла запомнить ни одну соперницу Аделии Петросян.

17 ноября Петросян выиграла этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве (251,57 балла). Второй стала Дарья Садкова (224,93), третьей – Ксения Гущина (212,79)

«Да, Петросян – явный лидер. По постановке программы, по исполнению элементов, презентации. Пускай остальные девочки не обижаются, но я не запомнила никого из них. Ни программы, ни образы, ни даже лица. К сожалению, какая-то безликость.

Может быть, молодые еще, прибавят. У нас забыли, что фигурное катание – это не четверные сами по себе. Прыжки должны отражать особенность спортсменов, их композицию. А когда с экранов диктор рассказывает про фантастические прокаты... Может, это телевизионное восприятие такое», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.

По ее словам, короткие программы фигуристок напоминали «вдовью субботу».

«Честно говоря, когда смотрела короткие программы, было ощущение, что это «вдовья суббота» какая-то. Все в черном почему-то выступают, как будто одну ткань завезли на всех. Черная в сеточку, в различных комбинациях, это бросалось в глаза», – отметила Роднина.

Также трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что невозможно построить вечный «конвейер талантов».

«Мальчики порадовали значительно больше девочек. Но все равно присутствует какая-то недоделанность, недоработанность, много штрихов.

Почему мужчины сейчас интереснее девушек? Это нормально, что так происходит. Сегодня мальчики на первом плане, завтра девочки будут. Конвейер построить невозможно – в этом, наверное, прелесть и особенность спорта.

Я видела, как пытались выстраивать конвейер Жук, Чайковская, Тарасова, Москвина. Поначалу это работает, но вечно поставлять талантливые кадры невозможно. Зато у каждого поколения есть свои особенности», – сказала Роднина.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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женское катание
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