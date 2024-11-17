Как смутить Щербакову-комментатора? Показать ее в эфире
Анна Щербакова пробует себя в роли комментатора на Первом канале.
Как правило, получается неплохо: она вдумчиво разбирает прокаты и грамотно формулирует мысли.
Смутить Анну может только одно… акцент на ее эмоциях во время проката других учениц Тутберидзе.
Щербакова комментирует уже второй этап российской серии Гран-при. В Красноярске ей помогали Евгения Медведева и Александр Гришин, в Москве произошла замена – вместо Медведевой в эфир прорвался Михаил Коляда.
Анна старается разбирать прокаты, хотя порой скатывается в привычную для Гришина риторику «хвалим всех». Но когда на лед выходят девушки, с которыми Щербакова пересекалась в группе Этери Тутберидзе, удержать эмоции сложнее.
После проката Дарьи Садковой с двумя четверными тулупами Анна не скрывала радости:
«Никаких нервов у меня скоро не останется смотреть Дашу. Очень я за нее переживаю. Очень сильная спортсменка. Знаю, что все это она делает на тренировках. Серьезный контент, два четверных тулупа исполнено. И как я радовалась, прыгала вместе с Дашей. Не обошлось, конечно, и без ошибки, но об этом скажем позже.
Сегодня хочется сказать, что Даша все-таки огромная молодец. Мы знаем, что на стартах она может не все показать, но она работает над этим. И очень-очень я рада. Фух».
Как Щербакова прыгала вместе с Садковой, показали и в повторе.
Анна отреагировала смехом и повторила: «Прыгаю тут вместе с Дашей, проживаю вместе с ней эту программу. Очень рада, что справилась она с четверными».
Режиссер не остановился – и показал реакцию Щербаковой на бабочку Садковой в каскаде лутц-тулуп.
Тут уже и сама Даша посмеялась над тем, как Анна схватилась за голову.
Щербакова пыталась оценить ошибку, но, увидев себя на экране, опять засмеялась: «Я не могу, хаха. Видно, как я эмоционально все это проживала».
Во время проката другой звезды из группы Тутберидзе – Аделии Петросян – Анну тоже показали.
Щербакова опять засмеялась – развеселила даже сосредоточенность во время проката Петросян: «Конечно, переживаю за девчонок. На одном льду с ними очень много тренировались. Знаю их очень хорошо, их характеры, сколько они работают. Поэтому переживаю за их прокаты особенно».
Возможно, эмоциональная поддержка Анны помогла: Петросян выиграла этап, Садкова – вторая. Да и переживать особо не стоило – обе почти справились с программами.
Садкова – пока единственная взрослая фигуристка, которой покоряются два квада в одной программе. В этот раз Дарья прыгнула оба тулупа на плюсы. Единственный сбой на каскаде никак не отразился на итоговом результате, запас от второго места – внушительные 12 баллов.
Петросян еще не справляется с двумя четверными за прокат (в Казани была бабочка, сейчас – падение). Но даже с ошибкой Аделия недосягаема: помогает тройной аксель, идеальные непрыжковые элементы и лучшая оценка за компоненты.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
4-й этап
«Золотой конек Москвы»
Итоговое положение
1. Аделия Петросян – 251,57
2. Дарья Садкова – 224,93
3. Ксения Гущина – 212,79
4. Елизавета Куликова – 198,06
5. Камилла Нелюбова – 191,01
6. Ксения Синицына – 184,53
Произвольная программа
1. Аделия Петросян – 165,20
2. Дарья Садкова – 153,34
3. Ксения Гущина – 141,77
4. Елизавета Куликова – 132,71
5. Ксения Синицына – 128,74
6. Камилла Нелюбова – 126,32
Фото: 1tv.ru
пс
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