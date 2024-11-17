Анна Щербакова пробует себя в роли комментатора на Первом канале.

Как правило, получается неплохо: она вдумчиво разбирает прокаты и грамотно формулирует мысли.

Смутить Анну может только одно… акцент на ее эмоциях во время проката других учениц Тутберидзе.

Щербакова комментирует уже второй этап российской серии Гран-при. В Красноярске ей помогали Евгения Медведева и Александр Гришин, в Москве произошла замена – вместо Медведевой в эфир прорвался Михаил Коляда.

Анна старается разбирать прокаты, хотя порой скатывается в привычную для Гришина риторику «хвалим всех». Но когда на лед выходят девушки, с которыми Щербакова пересекалась в группе Этери Тутберидзе, удержать эмоции сложнее.

После проката Дарьи Садковой с двумя четверными тулупами Анна не скрывала радости:

«Никаких нервов у меня скоро не останется смотреть Дашу. Очень я за нее переживаю. Очень сильная спортсменка. Знаю, что все это она делает на тренировках. Серьезный контент, два четверных тулупа исполнено. И как я радовалась, прыгала вместе с Дашей. Не обошлось, конечно, и без ошибки, но об этом скажем позже.

Сегодня хочется сказать, что Даша все-таки огромная молодец. Мы знаем, что на стартах она может не все показать, но она работает над этим. И очень-очень я рада. Фух».

Как Щербакова прыгала вместе с Садковой, показали и в повторе.

Анна отреагировала смехом и повторила: «Прыгаю тут вместе с Дашей, проживаю вместе с ней эту программу. Очень рада, что справилась она с четверными».

Режиссер не остановился – и показал реакцию Щербаковой на бабочку Садковой в каскаде лутц-тулуп.

Тут уже и сама Даша посмеялась над тем, как Анна схватилась за голову.

Щербакова пыталась оценить ошибку, но, увидев себя на экране, опять засмеялась: «Я не могу, хаха. Видно, как я эмоционально все это проживала».

Во время проката другой звезды из группы Тутберидзе – Аделии Петросян – Анну тоже показали.

Щербакова опять засмеялась – развеселила даже сосредоточенность во время проката Петросян: «Конечно, переживаю за девчонок. На одном льду с ними очень много тренировались. Знаю их очень хорошо, их характеры, сколько они работают. Поэтому переживаю за их прокаты особенно».

Возможно, эмоциональная поддержка Анны помогла: Петросян выиграла этап, Садкова – вторая. Да и переживать особо не стоило – обе почти справились с программами.

Садкова – пока единственная взрослая фигуристка, которой покоряются два квада в одной программе. В этот раз Дарья прыгнула оба тулупа на плюсы. Единственный сбой на каскаде никак не отразился на итоговом результате, запас от второго места – внушительные 12 баллов.

Петросян еще не справляется с двумя четверными за прокат (в Казани была бабочка, сейчас – падение). Но даже с ошибкой Аделия недосягаема: помогает тройной аксель, идеальные непрыжковые элементы и лучшая оценка за компоненты.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

4-й этап

«Золотой конек Москвы»

Итоговое положение

1. Аделия Петросян – 251,57

2. Дарья Садкова – 224,93

3. Ксения Гущина – 212,79

4. Елизавета Куликова – 198,06

5. Камилла Нелюбова – 191,01

6. Ксения Синицына – 184,53

Произвольная программа

1. Аделия Петросян – 165,20

2. Дарья Садкова – 153,34

3. Ксения Гущина – 141,77

4. Елизавета Куликова – 132,71

5. Ксения Синицына – 128,74

6. Камилла Нелюбова – 126,32

Фото: 1tv.ru