Алена Леонова: «Щербакова уже давно не катается и даже не собирается. А Трусова, возможно, в следующем сезоне попробует вернуться»

Леонова считает, что Трусова может вернуться к соревнованиям, а Щербакова – нет.

– Россия не участвует в международных соревнованиях. Это сказалось на интересе к фигурному катанию в нашей стране?

– Нет, я так не считаю. Все равно у нас очень интересные и классные турниры добавили, которые привлекают много зрителей и залы всегда полные.

– Но сейчас нет того ажиотажа, что был во времена Загитовой и Медведевой, Валиевой и Трусовой. Согласны?

– Во времена Загитовой и Медведевой четверные не прыгали. В принципе, на тройных прыжках все строилось. Сейчас, кстати, тоже элементы ультра-си ушли на второй план, потому что их мало кто в наши дни исполняет. Валиевой нет, Трусова тоже не будет выступать в этом сезоне.

Но даже без этих девчонок все равно есть те, кто будет бороться. Это будет интересно. Мне вот было приятно смотреть на последний этап Гран-при, даже без четверных. Все равно была увлекательная борьба.

– Вам не кажется, что те же Александра Трусова и Анна Щербакова выступали бы на соревнованиях, если бы в календаре были чемпионат мира и мировой Гран-при?

– Нет. Щербакова уже давно не катается и даже не собирается. Она уже выиграла свою золотую олимпийскую медаль. О ней вообще речи уже не идет.

Что касается Трусовой, то она понимает свои возможности, силы и ресурсы. Возможно, в следующем сезоне она попробует вернуться. Но только в том случае, если будет уверена в себе, – сказала серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова.

«Трусова – самая популярная фигуристка в мире». Что выберет Саша – Олимпиаду или шоу?