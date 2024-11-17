Гиллес об упущенной победе на Гран-при Финляндии: «Даже благодарна, что мы сегодня ошиблись. Надеюсь, по-хорошему разозлимся и соберемся с силами»
Канадцы Гиллес и Пуарье лидировали после ритм-танца, но стали четвертыми в произвольном. Они заняли итоговое второе место (200,79 в сумме), уступив британцам Лайле Фир и Льюису Гибсону (203,22).
Слова фигуристов передает корреспондент Sports Майя Багрянцева.
Пуарье: Конечно, мы разочарованы – это не тот результат, которого мы ожидали от этого турнира. Но мы допустили несколько ошибок сегодня – что ж, значит, это тот опыт, который должен нас чему-то научить. А вот прокат этот держать в памяти совсем не хочется. Я рад, что мы смогли собраться после нелепого падения на твизлах – и докатать программы, не очень потеряв в презентации.
Гиллес: А я даже благодарна тому, что мы сегодня ошиблись. Несколько последних сезонов мы катали чисто и получали неплохие баллы – и куда нас это привело? Так что я надеюсь, что сейчас мы по-хорошему разозлимся и соберемся с силами.
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