Глейхенгауз о Петросян: «Мы лишь приветствуем, если она «покорячится подольше». Чтобы покаталась еще минимум пять лет»
Сегодня фигуристка победила на этапе Гран-при России в Москве. Отвечая на вопрос об Олимпиаде-2026, она сказала: «Надежда есть, но, мне кажется, придется корячиться без международных стартов подольше».
«Мы лишь приветствуем, если она «покорячится подольше». Имею в виду, чтобы она покаталась еще как минимум пять лет.
У нас всегда такой план, а дальше от спортсмена зависит. Не знаю ни одного тренера, который бы хотел, чтобы его спортсмен закончил карьеру, допустим, через годик. Все хотят, чтобы он дольше выступал», – приводит «Р-Спорт» слова тренера и хореографа группы Этери Тутберидзе.
Также Глейхенгауз отметил прогресс Петросян.
«Уже лучше, чем в Казани, чем на [контрольных] прокатах. Прогресс идет. Хочется большего, понятно, хочется чисто откатать – на тренировках она делает это. От четверного флипа не отказываемся, она его тренирует, посмотрим, в каком он будет состоянии, может, с ним поедем на следующие соревнования.
Короткая [программа] нам понравилась. Мы тщательно относимся к каждому элементу, даже незаметному, но здесь это было хорошо. В произвольной мне не хватает напора в финале. Будем работать, чтобы добавляла к концу программы в скорости. Это сложно физически – с тремя элементами ультра-си катает.
Период взросления? У каждого спортсмена этот период наступает в разное время, в разном возрасте. Мне кажется, что Аделя хорошо справляется – следит за собой, не снижает работоспособности, выполняет задания, это показатель. Если к спортсмену нет вопросов, а на соревнованиях что-то не получилось, это другая история, но в тренировочном процессе – самое главное. Она работает, поэтому есть результат», – цитирует Глейхенгауза ТАСС.
Аделия Петросян выигрывает с самой сложной программой в мире – что же там?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий