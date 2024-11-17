Глейхенгауз о Петросян: «Мы лишь приветствуем, если она «покорячится подольше». Чтобы покаталась еще минимум пять лет»

Даниил Глейхенгауз хотел бы долгой спортивной карьеры для Аделии Петросян.

Сегодня фигуристка победила на этапе Гран-при России в Москве. Отвечая на вопрос об Олимпиаде-2026, она сказала: «Надежда есть, но, мне кажется, придется корячиться без международных стартов подольше».

«Мы лишь приветствуем, если она «покорячится подольше». Имею в виду, чтобы она покаталась еще как минимум пять лет.

У нас всегда такой план, а дальше от спортсмена зависит. Не знаю ни одного тренера, который бы хотел, чтобы его спортсмен закончил карьеру, допустим, через годик. Все хотят, чтобы он дольше выступал», – приводит «Р-Спорт» слова тренера и хореографа группы Этери Тутберидзе.

Также Глейхенгауз отметил прогресс Петросян.

«Уже лучше, чем в Казани, чем на [контрольных] прокатах. Прогресс идет. Хочется большего, понятно, хочется чисто откатать – на тренировках она делает это. От четверного флипа не отказываемся, она его тренирует, посмотрим, в каком он будет состоянии, может, с ним поедем на следующие соревнования.

Короткая [программа] нам понравилась. Мы тщательно относимся к каждому элементу, даже незаметному, но здесь это было хорошо. В произвольной мне не хватает напора в финале. Будем работать, чтобы добавляла к концу программы в скорости. Это сложно физически – с тремя элементами ультра-си катает.

Период взросления? У каждого спортсмена этот период наступает в разное время, в разном возрасте. Мне кажется, что Аделя хорошо справляется – следит за собой, не снижает работоспособности, выполняет задания, это показатель. Если к спортсмену нет вопросов, а на соревнованиях что-то не получилось, это другая история, но в тренировочном процессе – самое главное. Она работает, поэтому есть результат», – цитирует Глейхенгауза ТАСС.

Аделия Петросян выигрывает с самой сложной программой в мире – что же там?