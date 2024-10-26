Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье лидируют после ритм-танца, Лажуа и Лага – 2-е, Лопарева и Бриссо – 3-и
Пайпер Гиллес и Поль Пуарье лидируют после ритм-танца на Гран-при Канады.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Галифакс, Канада
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 86,44
2. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 77,34
3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 76,76
4. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 75,63
5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 74,97
6. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 72,18
7. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 71,48
8. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 70,64
9. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 70,10
10. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 64,11
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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