Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Лажуа и Лага, Лопарева и Бриссо выступят с произвольными танцами
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Skate Canada
Галифакс, Канада
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 20:10 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
2. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
3. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
4. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
5. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
Вторая разминка
6. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
7. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
8. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
9. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
10. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
После ритм-танца
1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 86,44
2. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 77,34
3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 76,76
4. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 75,63
5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 74,97
6. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 72,18
7. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 71,48
8. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 70,64
9. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 70,10
10. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 64,11
Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Сакамото, Гейниш и Чигирев, Стеллато-Дудек и Дешам, Гиллес и Пуарье
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