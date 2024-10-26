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Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Лажуа и Лага, Лопарева и Бриссо выступят с произвольными танцами

27 октября Гиллес и Пуарье выступят с произвольным танцем на Гран-при Канады.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Галифакс, Канада

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 20:10 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

2. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)

3. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

4. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)

5. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

Вторая разминка

6. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

7. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

8. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

9. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

10. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

После ритм-танца

1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 86,44

2. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 77,34

3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 76,76

4. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 75,63

5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 74,97

6. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 72,18

7. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 71,48

8. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 70,64

9. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 70,10

10. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 64,11

Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Сакамото, Гейниш и Чигирев, Стеллато-Дудек и Дешам, Гиллес и Пуарье

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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Пайпер Гиллес
Жоффре Бриссо
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Евгения Лопарева
Марджори Лажуа
Захари Лага
Алисия Фаббри
Вадим Колесник
Иэн Сомервилль
Уна Браун
Гэйдж Браун
Натали Ташлерова
Филип Ташлер
Эмилия Зингас
Эмили Братти
Ханна Лим
Е Куан
Холли Харрис
Джейсон Чан
Пол Айер
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