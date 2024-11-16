Ветлугин о короткой программе: «Было слышно, как зрители поют песню, особенно на дорожке. Очень рад, что людям удалось поучаствовать в моем номере»

Матвей Ветлугин рассказал, что слышал, как зрители поют во время его выступления.

Фигурист получил за прокат 84,64 балла и занимает на Гран-при России в Москве шестое место. Он исполняет короткую программу под песню Леонида Агутина «На сиреневой луне».

«Было ли слышно, как люди поют песню во время проката? Да, было слышно, особенно на дорожке. Я очень рад, что людям удалось так поучаствовать в моем номере, будет здорово, если люди не будут стесняться и петь», – сказал Ветлугин.