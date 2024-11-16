Аделия Петросян сейчас исполняет самую технически сложную короткую программу в мире

Аделия Петросян исполняет самую сложную технически короткую программу в мире.

Сегодня Петросян чисто откатала короткую с тройным акселем на Гран-при России.

Помимо элемента ультра-си, фигуристка прыгнула тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп. Базовая стоимость программы – 37,65.

На втором месте по базовой стоимости американка Эмбер Гленн (35,99), на третьем – юниорка из США Софи Джолин фон Фельтен (34,63), на четвертом – россиянка Маргарита Базылюк (34,33).

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