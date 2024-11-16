Дарья Садкова: «Когда Загитова надела бежевую шубу на Глейхенгауза, было весело и неожиданно. Он неплохо в ней смотрится»

Фигуристка Садкова оценила, как Глейхенгауз смотрелся в шубе Загитовой.

На этапе Гран-при России в Казани Алина Загитова и Даниил Глейхенгауз поспорили, что он наденет ее шубу в случае чистого проката Дарьи Садковой.

Сегодня Садкова чисто откатала короткую программу на этапе в Москве. Загитова пришла в кисс-энд-край и надела на хореографа свою шубу.

– Конечно, прокат недостаточно чистый из‑за последнего вращения, расслабилась раньше времени. Урок, что не нужно расслабляться. По прыжкам довольна своей работой. Идет работа, нет предела совершенству. Будем работать дальше.

– Во время разминки объявили, что Алина Загитова поспорила с Даниилом Глейхенгаузом: если ты катаешь чисто, то он наденет шубу Алины. Слышала это?

– Я слышала об этом, но не думала, что это произойдет сегодня. Думала, что речь идет о предыдущих соревнованиях. Когда Алина (Загитова) надела бежевую шубу на Даниила Марковича, было весело и неожиданно. Он неплохо в ней смотрится.

– Может, в следующий раз еще поспорить на что‑то?

– Во время проката не думала о споре, была в своих мыслях. Посмотрим, может, Даниил Маркович согласится на еще один спор с Алиной.

– Будут ли сюрпризы в контенте в произвольной программе?

– Ничего нового не планируем, все увидите завтра. Надеемся на чистый прокат, – сказала Садкова.