  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ксения Гущина: «Старались уделить больше внимания непрыжковым элементам. Цель – кататься чисто, улучшать результаты, а медали сами придут»
3

Ксения Гущина: «Старались уделить больше внимания непрыжковым элементам. Цель – кататься чисто, улучшать результаты, а медали сами придут»

Фигуристка Ксения Гущина рада, что ее хорошо оценили на Гран-при России в Москве.

Гущина занимает третье место после короткой программы (71,02 балла).

«Сложилось все хорошо, мы старались уделить больше внимания непрыжковым элементам, настроение хорошее. Была очень рада, что работа была хорошо оценена. Тренеры похвалили за прокат, есть куда улучшаться, дорожка, вращения. Родные и близкие не приехали, все в Петербурге смотрят трансляции.

Цель – кататься чисто, улучшать результаты, а медали сами придут.

Не было желания сходить на шоу Медведевой, была ранняя тренировка, я выбрала сон», – сказала Гущина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
женское катание
Ксения Гущина
logoСерия Гран-при России
Золотой конек Москвы
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Загитова надела на Глейхенгауза свою шубу в кисс-энд-край на Гран-при в Москве. Ранее они поспорили, что хореограф наденет ее шубу, если Садкова откатает чисто
36сегодня, 12:17Фото
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Петросян лидирует после короткой программы, Садкова – 2-я, Гущина – 3-я, Синицына – 8-я
730сегодня, 11:56
Аделия Петросян чисто откатала короткую программу с тройным акселем на Гран-при России в Москве
13сегодня, 11:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Семененко, Кондратюк, Федоров и Самсонов чисто откатали короткие программы на Гран-при России в Москве
217 минут назад
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный, Пасечник и Чиризано выйдут на лед с ритм-танцами
239 минут назадLive
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Семененко выиграл короткую программу, Кондратюк – 2-й, Федоров – 3-й, Самсонов – 4-й, Савосин – 5-й
81228 минут назад
Юма Кагияма: «Моя цель на сезон – выигрывать все турниры, в которых участвую. Очень не хочу, чтобы сегодняшние ошибки повторялись»
242 минуты назад
Кевин Аймо: «После чемпионата Европы все меня списали, будто бы выкинули в мусорку. Я так рад, что смог показать, что меня рано списывать со счетов»
558 минут назад
Грассль о бронзе Гран-при Финляндии: «Очень счастлив. Не был уверен, что все пройдет хорошо, потому что не привык выступать на двух этапах подряд»
4сегодня, 13:03
Гран-при Финляндии. Йошида, Гутманн, Эверхардт, Михара, Петрыкина выступят с произвольными программами
5сегодня, 13:00Live
Петросян не ставит цель побить рекорд Валиевой в короткой программе: «Нет. Мы сейчас не на международной арене»
17сегодня, 12:53
Аделия Петросян сейчас исполняет самую технически сложную короткую программу в мире
4сегодня, 12:45
Дарья Садкова: «Когда Загитова надела бежевую шубу на Глейхенгауза, было весело и неожиданно. Он неплохо в ней смотрится»
10сегодня, 12:41
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при Финляндии. Фир и Гибсон, Гиллес и Пуарье, Турккила и Верслуйс покажут ритм-танцы
1сегодня, 06:08
Туктамышева о Медведевой: «Женя – прекрасный, юморной человек, с которым можно посмеяться и поговорить на разные темы»
11вчера, 19:36
Хореограф Федорченко: «Я очень ценю Медведеву и всегда ей восхищался. Людей с силой больше, чем у Евгении, я не встречал»
9вчера, 18:28
Tallinn Trophy. Санчес победил, Мартынов – 2-й, Садовский – 3-й
2014 ноября, 20:23
Рыбакова и Махноносов: «Рады выйти на новый этап нашей жизни. Мы проделали огромную работу после контрольных прокатов»
14 ноября, 14:35
Арина Горшенина: «Получили удовольствие от этих выступлений. Были ошибки, над которыми мы будем работать»
14 ноября, 13:45
Энберт о Гран-при России: «Из этапа в этап мужское одиночное катание становится самым интересным видом»
412 ноября, 18:12
Макар Игнатов: «После риттбергера вчера зажался сильно по программе. Короткую ехалось тяжелее, чем произвольную»
2110 ноября, 14:40
Даниил Самсонов: «Главное, что получилось показать чистый прокат. А медаль — просто приятный бонус»
3110 ноября, 13:28
Екатерина Боброва: «Если Косторная и Куница захотят, то обязательно вернутся после паузы»
1210 ноября, 09:29