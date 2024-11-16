Ксения Гущина: «Старались уделить больше внимания непрыжковым элементам. Цель – кататься чисто, улучшать результаты, а медали сами придут»
Фигуристка Ксения Гущина рада, что ее хорошо оценили на Гран-при России в Москве.
Гущина занимает третье место после короткой программы (71,02 балла).
«Сложилось все хорошо, мы старались уделить больше внимания непрыжковым элементам, настроение хорошее. Была очень рада, что работа была хорошо оценена. Тренеры похвалили за прокат, есть куда улучшаться, дорожка, вращения. Родные и близкие не приехали, все в Петербурге смотрят трансляции.
Цель – кататься чисто, улучшать результаты, а медали сами придут.
Не было желания сходить на шоу Медведевой, была ранняя тренировка, я выбрала сон», – сказала Гущина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости