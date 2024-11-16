Ксения Гущина: «Старались уделить больше внимания непрыжковым элементам. Цель – кататься чисто, улучшать результаты, а медали сами придут»

Фигуристка Ксения Гущина рада, что ее хорошо оценили на Гран-при России в Москве.

Гущина занимает третье место после короткой программы (71,02 балла).

«Сложилось все хорошо, мы старались уделить больше внимания непрыжковым элементам, настроение хорошее. Была очень рада, что работа была хорошо оценена. Тренеры похвалили за прокат, есть куда улучшаться, дорожка, вращения. Родные и близкие не приехали, все в Петербурге смотрят трансляции.

Цель – кататься чисто, улучшать результаты, а медали сами придут.

Не было желания сходить на шоу Медведевой, была ранняя тренировка, я выбрала сон», – сказала Гущина.