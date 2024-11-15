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Анна Погорилая: «В турнире шоу-программ хотелось бы поучаствовать. Я сейчас работаю над концепцией»

Анна Погорилая заявила, что хочет выступить на турнире шоу-программ.

Погорилая – бронзовый призер ЧМ-2016. Сегодня она выступила на ледовом шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в Москве.

«Мы встретились девять лет назад – все выросли настолько, что у меня уже двое детей! Я в это не верю. Очень приятно вернуться на лед спустя полтора года.

Самое яркое воспоминание с Женей Медведевой? Наш пьедестал на чемпионате мира, когда включили музыку и она подхватила движение, начала танцевать... Женечка очень выросла в моих глазах, я тоже повзрослела, мы прошли вместе долгий путь. Будем продолжать в шоу», – цитирует Погорилую «Спорт-Экспресс».

«Сегодня первый раз, когда катаю после родов на публике.

Вообще, меня приглашают в шоу, но пока я в раздумьях, потому что маленький ребенок, я не могу долго отстраняться. Хотелось бы, конечно, выступать, есть такое желание.

В турнире шоу-программ хотелось бы поучаствовать. Сначала нужно разработать концепцию. Я над ней сейчас работаю», – приводит слова Погорилой Sport24.

Турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдет 22 марта 2025 года в Санкт-Петербурге.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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женское катание
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logoАнна Погорилая
ледовые шоу
Открытый турнир по шоу-программам
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