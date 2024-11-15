Туктамышева о Медведевой: «Женя – прекрасный, юморной человек, с которым можно посмеяться и поговорить на разные темы»
Елизавета Туктамышева отметила чувство юмора у Евгении Медведевой.
15 ноября в Москве проходит ледовое шоу двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Медведевой, приуроченное к ее 25-летию.
«Женя – прекрасный, юморной человек, с которым можно посмеяться и поговорить на разные темы, между нами нет неловкости. У нас много воспоминаний, ездили вместе на соревнования и шоу. Каждая наша встреча очень яркая.
Хочется пожелать Жене понять и принять себя, легко добиваться целей, чтобы всегда было вдохновение делать что‑то новое», – сказала чемпионка мира 2015 года Туктамышева, выступавшая в сегодняшнем шоу.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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