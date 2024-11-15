Хореограф Федорченко: «Я очень ценю Медведеву и всегда ей восхищался. Людей с силой больше, чем у Евгении, я не встречал»

Хореограф объяснил, почему восхищается фигуристкой Евгенией Медведевой.

15 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве проходит ледовое шоу двукратной чемпионки мира Медведевой , приуроченное к ее 25-летию.

«У Жени невероятный стержень внутри. У нее такая сила внутри… я людей с силой больше, чем у Евгении, не встречал. У нее невероятная харизма. Она умеет собираться в нужный момент – что на шоу, что на соревнованиях. Я ее за это очень ценю и всегда ей восхищался», – сказал хореограф-постановщик Артем Федорченко .