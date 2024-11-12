Медведева о шоу: «Программа построена на моей биографии. Можно сказать, что я подвожу итоги, и это шоу – мой подарок на день рождения»

Евгения Медведева назвала свое ледовое шоу подарком для себя и зрителей.

Шоу двукратной чемпионки мира пройдет 15 ноября на «ЦСКА-Арене» в Москве и приурочено к 25-летию фигуристки. Она планирует выступать под живой вокал.

«В прошлом я уже несколько раз каталась под живой вокал. Считаю, что мне повезло, потому что это совершенно другие ощущения. Ты буквально сливаешься с музыкой, можешь гораздо глубже передать образ, по-новому рассказать свою историю зрителю.

Поэтому, когда мы начали готовить эту программу, мне захотелось привлечь несколько исполнителей. Всех ребят, которые присоединятся ко мне в этот вечер, я считаю очень талантливыми. Ну, и не буду скрывать, что песни мы выбирали вместе. С каждой из них у меня связаны какие-то собственные воспоминания. Порой очень личные, но думаю, что сейчас я готова поделиться ими с другими.

Программа построена на моей биографии. Можно сказать, что я подвожу итоги, и это шоу – мой подарок самой себе на день рождения. Впрочем, конечно, не только себе, но и всем зрителям», – отметила Медведева .