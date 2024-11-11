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Трусова покажет два новых показательных номера на шоу Медведевой

Александра Трусова представит два новых показательных номера на шоу Медведевой.

Об этом Трусова рассказала в своем телеграм-канале. 

Шоу Евгении Медведевой пройдет 15 ноября на «ЦСКА-Арене». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Александры Трусовой
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