Трусова покажет два новых показательных номера на шоу Медведевой
Александра Трусова представит два новых показательных номера на шоу Медведевой.
Об этом Трусова рассказала в своем телеграм-канале.
Шоу Евгении Медведевой пройдет 15 ноября на «ЦСКА-Арене».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Александры Трусовой
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