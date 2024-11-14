Ольга Сабада: «Мы встали в пару в августе, нас поставили тренеры. Из‑за большого количества прокатов на тренировках было легче на соревнованиях»
Сегодня Ольга Сабада и Павел Астахов заняли третье место в парном катании на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.
Сабада: Мы безумно рады, что заняли призовое место. Есть над чем работать, куда стремиться дальше.
Астахов: Приятный бонус, что заняли место на пьедестале. Идем дальше, надеемся, что покажем в Петербурге, что улучшились.
— Можете рассказать поподробнее, сколько времени вы вместе катаетесь? И вообще как встали в пару?
Сабада: Мы встали в пару в августе, нас поставили тренеры. Из‑за большого количества прокатов на тренировках было легче на соревнованиях.
Астахов: Большой плюс в том, что мы очень много делали тренировочных прокатов. В этом колоссальная работа не только наша, но и всего тренерского штаба, не только тренеров на льду, а также хореографов и постановщиков. Согласен, что эти соревнования дались достаточно легко.
— Павел, в прошлом сезоне ты выступал с другой партнершей. Как быстро вы нашли взаимопонимание?
Астахов: Достаточно быстро. Оля — очень способный спортсмен, она достаточно быстро учит элементы, она прекрасно подготовлена.
— Оля, это твой первый опыт в парном катании или у тебя до этого были партнеры?
Сабада: Это мой первый опыт. До этого у меня был только партнер, с которым мы учили парные элементы.
— Оля, как тебе в парах?
Сабада: Мне очень нравится. Нравятся парные элементы, особенно выбросы. Есть поддержка со стороны партнера, намного легче морально выступать, потому что вы вдвоем находитесь на льду.
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