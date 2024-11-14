Ольга Сабада: «Мы встали в пару в августе, нас поставили тренеры. Из‑за большого количества прокатов на тренировках было легче на соревнованиях»

Фигуристы Ольга Сабада и Павел Астахов оценили свой дебют в серии Гран-при России.

Сегодня Ольга Сабада и Павел Астахов заняли третье место в парном катании на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.

Сабада: Мы безумно рады, что заняли призовое место. Есть над чем работать, куда стремиться дальше.

Астахов: Приятный бонус, что заняли место на пьедестале. Идем дальше, надеемся, что покажем в Петербурге, что улучшились.

— Можете рассказать поподробнее, сколько времени вы вместе катаетесь? И вообще как встали в пару?

Сабада: Мы встали в пару в августе, нас поставили тренеры. Из‑за большого количества прокатов на тренировках было легче на соревнованиях.

Астахов: Большой плюс в том, что мы очень много делали тренировочных прокатов. В этом колоссальная работа не только наша, но и всего тренерского штаба, не только тренеров на льду, а также хореографов и постановщиков. Согласен, что эти соревнования дались достаточно легко.

— Павел, в прошлом сезоне ты выступал с другой партнершей. Как быстро вы нашли взаимопонимание?

Астахов: Достаточно быстро. Оля — очень способный спортсмен, она достаточно быстро учит элементы, она прекрасно подготовлена.

— Оля, это твой первый опыт в парном катании или у тебя до этого были партнеры?

Сабада: Это мой первый опыт. До этого у меня был только партнер, с которым мы учили парные элементы.

— Оля, как тебе в парах?

Сабада: Мне очень нравится. Нравятся парные элементы, особенно выбросы. Есть поддержка со стороны партнера, намного легче морально выступать, потому что вы вдвоем находитесь на льду.