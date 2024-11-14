Артемий Мохов: «В короткой программе у нас все получилось, в произвольной не собрались. Не знаю, по какой причине, мы были готовы»
Сегодня Зоя Ковязина и Артемий Мохов завоевали серебро в парном катании на Гран-при России среди юниоров в Москве.
— Как оцените свои выступления?
Мохов: В короткой программе у нас все получилось, в произвольной не собрались. Не понравился прокат. Не знаю, по какой причине, мы были готовы. Не собрались в нужный момент. Может, повлияло лидерство после короткой программы, тяжело сказать.
— Расскажите о постановке ваших программ?
Мохов: Произвольную нам ставил Георгий Владимирович Похилюк. Предложили идею, нам понравилось. Необычная идея. Нужно брать и второй оценкой, и элементами.
— Несмотря на ошибки, вы катали на скорости. Как добиваться такого эффекта?
Мохов: Нужно понимать, что программа состоит не только из элементов, но и катания. Даже если что‑то не получилось, все равно нужно хорошо кататься, чтобы не так сильно отстать, доделывать свой максимум и стараться.
— На чем сейчас сосредоточитесь?
Мохов: Над чистотой элементов: больше прыгать и катать программы.
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