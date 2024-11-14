Полина Шешелева: «Спасибо Максиму Болотину – мы каждый день с ним работали и сделали наконец тодес вперед наружу, который никто не делает»
Сегодня Полина Шешелева и Егор Карнаухов победили в парном катании на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве. В октябре они одержали победу на первом этапе.
Карнаухов: Свой результат мы немного улучшили по сравнению с прошлым этапом. Есть очень серьезные ошибки. Что натренировали, то и показали.
Шешелева: Мы натренировали тодес, дорожку. Хотим сказать спасибо Максиму Сергеевичу Болотину – мы каждый день с ним работали и сделали наконец тодес вперед наружу, который никто не делает.
Карнаухов: Мы количеством повторений его тренировали, и получилось.
Шешелева: Я хочу сказать огромное спасибо всем нашим тренерам – Ксении Владимировне Поталицыной, которая отрабатывала с нами две программы, Георгию Владимировичу Похилиюку, а также моей маме.
Карнаухов: Она очень нас поддерживает. И моей маме тоже спасибо.
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