Иван Тельнов: «Когда я перешел в фигурное катание, мама стала шить мои костюмы. Никогда в жизни не ходил ни к кому, кроме мамы, она всегда сделает намного лучше»

Танцор на льду Иван Тельнов рассказал, что костюмы для его выступлений шьет мама.

Сегодня Дарья Дрожжина и Иван Тельнов стали третьими в танцах на льду на Гран-при России среди юниоров в Москве.

— Насколько вы удовлетворены итогами этого турнира?

Дрожжина: Прокатами мы довольны. Откатали неплохо. Были, конечно, помарки, есть над чем работать, но мы сильно улучшили свой результат.

Тельнов: Мне все очень понравилось. Конечно же, есть ошибки, над которыми мы будем работать. Пасодобль надо чистить. С эмоциями, мне кажется, мы справились, но где‑то можно добавить и улучшить.

— Какая работа была проделана после этапа в Магнитогорске?

Дрожжина: Работали, перед прокатом старались не нервничать и не уходить в эмоции. Подготовка проходила как обычно, работали и выкладывались на все сто процентов.

— На втором этапе было проще выступать, чем дебютировать в Магнитогорске?

Тельнов: Возможно. Мне было и там, и тут комфортно в самом прокате. Лед удобный, площадка.

Дрожжина: Мне было спокойнее выступать на этом этапе.

— Мы узнали, что ваши костюмы и костюмы спортсменов группы Сергея Мозгова и Анны Яновской делает мама Вани. Как это получилось?

Тельнов: Мама очень давно занималась этим делом, всегда увлекалась пошивом и одеждой. Когда я перешел в фигурное катание, мама стала шить мои костюмы. Никогда в жизни не ходил ни к кому, кроме мамы, она всегда сделает намного лучше. Со временем кто‑то начал спрашивать, кто мне шьет. И так получилось. Мама большая трудяга, очень сильно ее люблю и ценю.