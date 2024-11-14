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Рыбакова и Махноносов: «Рады выйти на новый этап нашей жизни. Мы проделали огромную работу после контрольных прокатов»

Рыбакова и Махноносов оценили выступление на Гран-при России Красноярске.

На турнире, который прошел 9-10 ноября, фигуристы заняли шестое место в соревнованиях танцоров на льду. 

«Мы рады выйти на новый этап нашей жизни. Довольны нашими прокатами в Красноярске.

Мы проделали огромную работу после контрольных прокатов. Хотим поблагодарить наш тренерский штаб за вложенные в подготовку силы. Подготовка проходила достаточно продуктивно и в приятной атмосфере.

Смена часового пояса ощущалась, но мы с этим справились. Следующий наш этап Гран‑при будет в Петербурге», — сказали Рыбакова и Махноносов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
танцы на льду
logoМатч ТВ
Екатерина Рыбакова
Иван Махноносов
logoСерия Гран-при России
Красноярье
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