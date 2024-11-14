Рыбакова и Махноносов: «Рады выйти на новый этап нашей жизни. Мы проделали огромную работу после контрольных прокатов»
Рыбакова и Махноносов оценили выступление на Гран-при России Красноярске.
На турнире, который прошел 9-10 ноября, фигуристы заняли шестое место в соревнованиях танцоров на льду.
«Мы рады выйти на новый этап нашей жизни. Довольны нашими прокатами в Красноярске.
Мы проделали огромную работу после контрольных прокатов. Хотим поблагодарить наш тренерский штаб за вложенные в подготовку силы. Подготовка проходила достаточно продуктивно и в приятной атмосфере.
Смена часового пояса ощущалась, но мы с этим справились. Следующий наш этап Гран‑при будет в Петербурге», — сказали Рыбакова и Махноносов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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