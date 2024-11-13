Дрозд о 4-м месте на Гран-при в Красноярске в дуэте с Шичиной: «Это далеко не предел наших возможностей»

Дрозд считает, что они с Шичиной хорошо проявили себя на Гран-при в Красноярске.

Елизавета Шичина и Павел Дрозд стали четвертыми в танцах на льду на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Это был наш первый серьезный старт в этом сезоне, поэтому нам было важно хорошо проявить себя в Красноярске. Считаем, что достойно справились с этой задачей, но впереди еще много работы. Не могу не отметить трудолюбие и большое желание Лизы, ведь вместе мы всего 6 месяцев.

Это далеко не предел наших возможностей. Отдельно хотим поблагодарить наш тренерский штаб за ежедневную, неустанную работу с нами!

Сейчас у нас есть чуть меньше двух недель перед этапом в прекрасном и родном Петербурге, так что продолжаем подготовку и постараемся выжать из этого времени максимум.

Смена часовых поясов, конечно, ощущалась, но мы были рады выступать в Красноярске. У меня был опыт выступления на турнирах в Китае и Японии, где разница во времени еще более существенная. Но, как и всегда, профессия есть профессия, стараешься максимально адаптироваться под предложенные обстоятельства – и вперед», – сказал Дрозд.