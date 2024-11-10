Николай Угожаев: «Показал почти свой максимум. Главный итог: не только на тренировках могу катать хорошо, но и на стартах»
Сегодня Угожаев победил на этапе Гран-при России «Красноярье» с результатом 292,56 балла.
— Очень доволен, показал почти свой максимум, все сделал хорошо. Главный итог: не только на тренировках могу катать хорошо, но и на стартах.
В короткой программе делали перестановку прыжков, в произвольной ничего не меняли. В Магнитогорске не было точного плана, здесь же готовился по одному плану, и все получилось.
— Как настраивался на прокат после первого места в короткой?
— Сразу отбросил мысли о короткой программе, это мне и помогло.
— Как будешь отмечать?
— Отсыпаться и отдыхать, перестраиваться на другой часовой пояс, займусь учебой.
— Долги за победу проставят?
— Сомневаюсь.
— Рост 183 см помогает или мешает?
— Ни то, ни другое.
— А какие сильные качества?
— Не могу сказать, что это мои сильные качества, но мне важны стойкость, стрессоустойчивость и умение собраться в нужный момент, — сказал Угожаев.
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