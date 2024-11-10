Николай Угожаев: «Показал почти свой максимум. Главный итог: не только на тренировках могу катать хорошо, но и на стартах»

Николай Угожаев заявил, что был близок к своему максимуму на Гран-при в Красноярске.

Сегодня Угожаев победил на этапе Гран-при России «Красноярье» с результатом 292,56 балла.

— Очень доволен, показал почти свой максимум, все сделал хорошо. Главный итог: не только на тренировках могу катать хорошо, но и на стартах.

В короткой программе делали перестановку прыжков, в произвольной ничего не меняли. В Магнитогорске не было точного плана, здесь же готовился по одному плану, и все получилось.

— Как настраивался на прокат после первого места в короткой?

— Сразу отбросил мысли о короткой программе, это мне и помогло.

— Как будешь отмечать?

— Отсыпаться и отдыхать, перестраиваться на другой часовой пояс, займусь учебой.

— Долги за победу проставят?

— Сомневаюсь.

— Рост 183 см помогает или мешает?

— Ни то, ни другое.

— А какие сильные качества?

— Не могу сказать, что это мои сильные качества, но мне важны стойкость, стрессоустойчивость и умение собраться в нужный момент, — сказал Угожаев.