Тарасова о российских одиночниках: «Думаю, если бы были допущены до международных турниров, в призах были бы»
Тарасова считает, что российские одиночники были бы в призах на международной арене.
«В этом сезоне мальчишки просто радуют, настоящие молодцы. И катанием, и прыжками, и программами в целом. Думаю, если бы были допущены до международных турниров, в призах были бы.
Они там знают, кого не пускают. Не каких-то слабых спортсменов, а настоящих хороших конкурентов из России», – сказала Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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