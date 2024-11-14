Тарасова о российских одиночниках: «Думаю, если бы были допущены до международных турниров, в призах были бы»

Тарасова считает, что российские одиночники были бы в призах на международной арене.

«В этом сезоне мальчишки просто радуют, настоящие молодцы. И катанием, и прыжками, и программами в целом. Думаю, если бы были допущены до международных турниров, в призах были бы.

Они там знают, кого не пускают. Не каких-то слабых спортсменов, а настоящих хороших конкурентов из России», – сказала Татьяна Тарасова .